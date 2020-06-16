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Brent petrolün varili 39,80 dolar

16.06.2020 09:37

Son güncelleme : 16.06.2020 09:37
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,80 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 39,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,72  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 39,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı  Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,13 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın şirket  hisseleri alımına başlayacağını açıklamasıyla hareketlenen mali piyasaların  ekonomiye ilişkin oluşturduğu olumlu beklentiler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol  üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararları da fiyatların yükselmesine sebep  oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin  küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler ise fiyatları  baskılamaya devam ediyor.

Bugün, Uluslararası Enerji Ajansının mayıs ayı verilerini içeren aylık  petrol piyasası raporu takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 40,66 ile 43,32 dolar aralığının direnç,  38 ile 35,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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