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Brent petrolün varili ne kadar oldu?

11.02.2020 10:14

Son güncelleme : 11.02.2020 10:14
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,07 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 54,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 53,38  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 1,29 artışla 54,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 50,22 dolardan alıcı buldu.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 1017'ye  yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen hafta düzenlediği  teknik komite toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının  petrol talebi ve piyasası üzerinde olumsuz etki yarattığını kaydetmişti.

OPEC'in mevcut üretim kesintisinin 2020 sonuna kadar uzatılması  öngörülen toplantıda, yılın ilk yarısının sonuna kadar ise üretim kesintisinin  artırılması tavsiye edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 54,11 ile 54,15 dolar aralığının direnç,  53,91 ile 53,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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