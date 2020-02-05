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Brexit, KKTC için fırsat olabilir

05.02.2020 15:07

Son güncelleme : 05.02.2020 15:07
Merkezi Londra`da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği`nin (ATMB) Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, Brexit`e ilişkin, "Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs`ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı" dedi.



AA

Merkezi Londra'da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği'nin (ATMB) Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin daha önce AB üyesi  olması nedeniyle doğrudan uçak seferleri yapmadığını, KKTC'ye ticaret ambargosu uyguladığını belirtti.

Şimdi durumun değiştiğini aktaran Keleş, "İngiltere, 31 Ocak 2020  tarihi itibarıyla AB'den ayrıldı. AB kararlarının Londra hükümetini bağlayıcılığı ortadan kalktı. Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden  Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı."  ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olan Kıbrıs'ta iki topluma farklı muamele yapmanın İngiltere'nin devlet geleneğine ters olduğunu vurgulayan Keleş, Brexit ile oluşan yeni durumun, yeni adımları kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Keleş, "İngiltere, Kıbrıs üzerinde etkili bir ülke. Adada hava ve deniz üsleri mevcut. Bu üsleri askeri amaçla kullanıyor olabilir ama yapılacak anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs, bu üslerden faydalanabilir. Hem dış ticaret amacıyla  hem de direkt uçak seferleri konusunda İngiltere'nin bu kapıyı açması için Türkiye hükümeti ağırlığını koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adaya direkt uçuşlarda da bazı formüller geliştirilebileceğini  belirten Keleş, "Eğer Ercan Havalimanı'ndan direkt uçak seferleri engelleniyorsa İngiliz üslerinden yeni bir uçuş kapısı aralanabilir. Doğrudan İngiltere  havalimanı da olabilir, kiralama yolu da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Keleş, Türkiye'nin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında yılda 20 milyar doları aşan ticaret gerçekleştiğini kaydetti. Keleş, "İngiltere, Türkiye'ye çok önem veriyor.  Türkiye, bu ilişkisinde KKTC'yi rahatlatacak çözümleri gerçekleştirebilir."  değerlendirmesinde bulundu.




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