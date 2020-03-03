Çinli çelik şirketi Jingye, İngiliz çelik şirketi British Steel`in satın alınmasının şartlı tamamlanmasını kabul ettiğini açıkladı.
British Steel`in satışında yeni gelişme! Kabul edildi
03.03.2020 13:45
Son güncelleme : 03.03.2020 14:00
FOREKS
Jingye Group, 3.200 istihdamın korunması, yatırım için 1,2 milyar poundun (1,5 milyar dolar) serbest bırakılması şartıyla satın almanın tamamlanmasında ilerleme
sağlandığını açıkladı.
Jingye açıklamasında, Fransız hükümetinin Fransa birimi hakkında henüz yanıt vermemesine rağmen, Scunthorpe'taki British Steel'in ana tesisi satın alacaklarını bildirdi.
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BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|11,35
|4.183.247
|% 15,46
|
|SONME
|6,11
|5.266.147
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.408.796
|% 14,80
|
|DYOBY
|5,30
|13.809.944
|% 13,01
|
|SNPAM
|5,94
|1.536.260
|% 12,93
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|SAMAT
|2,40
|6.381.599
|% -4,76
|
|GYHOL
|21,88
|8.490.633
|% -4,70
|
|ALARK
|5,59
|69.601.183
|% -4,44
|
|KNFRT
|7,38
|3.761.384
|% -4,03
|
|THYAO
|12,15
|519.115.726
|% 2,97
|
|ASELS
|29,30
|497.330.095
|% 3,75
|
|GARAN
|10,04
|365.744.004
|% 4,91
|
|KARSN
|1,90
|259.538.830
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|223.874.901
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|259.538.830
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,37
|169.822.969
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,18
|126.808.001
|% 10,28
|
|YKBNK
|2,51
|223.874.901
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,82
|65.553.715
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9170
|7,9567
|% 0,98
|
|Frank
|6,4547
|6,4936
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6500
|1,6583
|% 0,77
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.599
|1.599
|13,22
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,17
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|0,00
|
|Tam
|2.106
|2.159
|1,36
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,65
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,35
|53,35
|1,45
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