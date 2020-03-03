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British Steel`in satışında yeni gelişme! Kabul edildi

03.03.2020 13:45

Son güncelleme : 03.03.2020 14:00
Çinli çelik şirketi Jingye, İngiliz çelik şirketi British Steel`in satın alınmasının şartlı tamamlanmasını kabul ettiğini açıkladı.



FOREKS

Jingye Group, 3.200 istihdamın korunması, yatırım için 1,2 milyar poundun (1,5 milyar dolar) serbest bırakılması şartıyla satın almanın tamamlanmasında ilerleme
sağlandığını açıkladı.

Jingye açıklamasında, Fransız hükümetinin Fransa birimi hakkında henüz yanıt vermemesine rağmen, Scunthorpe'taki British Steel'in ana tesisi satın alacaklarını bildirdi.




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