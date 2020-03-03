British Steel`in satışında yeni gelişme! Kabul edildi













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Jingye Group, 3.200 istihdamın korunması, yatırım için 1,2 milyar poundun (1,5 milyar dolar) serbest bırakılması şartıyla satın almanın tamamlanmasında ilerlemesağlandığını açıkladı.Jingye açıklamasında, Fransız hükümetinin Fransa birimi hakkında henüz yanıt vermemesine rağmen, Scunthorpe'taki British Steel'in ana tesisi satın alacaklarını bildirdi.