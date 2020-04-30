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Brüksel Havalimanı`na destek çağrısı

30.04.2020 13:57

Son güncelleme : 30.04.2020 13:57
Belçika`da havacılık sektörü, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Brüksel Havalimanı`na yardım edilmesi çağrısında bulundu.



AA

Belçika'da faaliyet gösteren Brüksel Havalimanı, Brüksel Havayolları, TUI, DHL, Aviapartner, Swissport, KPMG gibi havacılık sektörü firmalarının yöneticileri, federal hükümete ortak mektup gönderdi.

Mektupta, salgının ülke ekonomisinin merkezinde yer alan Brüksel Havalimanı'nı olumsuz etkilediği anımsatıldı.

Brüksel Havalimanı'nın 24 bin doğrudan ve 40 bin dolaylı istihdamla ülkeye 3,2 milyar avro katma değer sağladığı kaydedilen mektupta, Kovid-19'un  havalimanına telafi edilemeyecek ölçüde zarar vermesinin engellenmesi istendi.

Mektupta, Brüksel Havalimanı'na, salgının ardından ülke ekonomisinin  itici gücü olarak faaliyet gösterebilmesi için hükümet tarafından destek  verilmesi gerektiğine işaret edilerek, havacılık sektöründeki şirketlere yardımcı  olunmaması halinde uluslararası bağlantıların ve seferlerin kalıcı olarak  kaybedilebileceği belirtildi.




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