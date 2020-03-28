Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, euro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı
28.03.2020 10:07
Son güncelleme : 28.03.2020 10:07
AA
BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira
oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları
yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, euro
yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0565
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1443
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2041
En Düşük
7,0479
18:05336,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,10
|Açılış
|: 336,21
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,74
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
|
|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,92
|24,92
|-1,42
|