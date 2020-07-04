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Bu hafta en çok altın kazandırdı

04.07.2020 07:50

Son güncelleme : 04.07.2020 07:50
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, dolar/TL yüzde 0,15, avro/TL yüzde 0,51 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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