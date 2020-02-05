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`Bu sene yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak`

05.02.2020 15:37

Son güncelleme : 05.02.2020 15:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası kuruluşların Türkiye`nin 2019 büyümesine ilişkin rakamları birkaç kez yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Ben bu revizyonları 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bu sene Türkiye için yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak" dedi.



AA

Dünya Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı" başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Varank, son 30 yılda global ekonomiyi şekillendiren en belirgin unsurun küresel değer zincirleri olduğunu kaydederek, uluslararası ticaret ve yatırımlar sayesinde oluşan üretim ağlarının ülkeleri, firmaları ve çalışanları birbiriyle daha bağlantılı hale getirdiğini söyledi.

Değer zincirlerine entegre olmanın büyümeyi artırıp yoksulluğu azalttığını dile getiren Varank, ancak gelinen noktada artan ticaret ve teknoloji savaşlarının, küresel ekonomik entegrasyonun önünde ciddi engeller oluşturduğunu  kaydetti.

Varank, son dönemde koronavirüsle ilgili belirsizliklerin tüm dünyada  gündemi hayli meşgul ettiğini ifade ederek, virüsün insan sağlığına olan etkisinin yanı sıra ekonomik açıdan doğurabileceği etkilerin endişeleri  beraberinde getirdiğini vurguladı.

Yorum yapmak için henüz erken olduğunu belirten Varank, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Ancak Çin ekonomisi, küresel üretimin yüzde 20'sini tek başına  gerçekleştiriyor ve tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyonu var. Tedarikte  yaşanabilecek herhangi bir darboğaz, Çin'i etkilemenin yanında, ticaret  ortaklarını ve nihayetinde küresel ekonomiyi de ciddi bir biçimde sarsma gücüne  sahip. Dolayısıyla, uluslararası iş birliğine aslında her zamankinden daha fazla  ihtiyacımız var. Bu manada, Dünya Bankası’nın değer zincirlerini detaylı biçimde  inceleyip, politika önerileri getirdiği Küresel Kalkınma Raporu, bizler için  güçlü bir referans oluşturuyor."

"TÜRKİYE, KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNE ENTEGRE OLMA KONUSUNDA ÖRNEK ÜLKE"

Bakan Varank, ihracatta kilogram başına ortalama değerin arzu edilen  seviyede olmadığını, bu durumun yurt içi katma değeri artırma konusunda kritik  bir mesaj verdiğini belirterek, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde katma  değerli üretimi ve kritik teknolojilerde atılım yapmayı sağlayacak politikaları  belirlediklerini söyledi.

Varank, "Politikaları tasarlarken; sektör temsilcileriyle, sanayi ve  ticaret odalarıyla, bakanlıklarla, üniversitelerle ve bilim insanlarıyla fikir  alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın en gelişmiş  ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Attığımız ve atacağımız her adım, ülkemizi  küresel değer zincirlerinde katma değeri yüksek alanlara taşıyacak." dedi.

Dünya Bankası'nın ilgili raporunda değer zincirlerine daha sofistike  bir biçimde entegre olmak için ülkelere bir dizi politika önerisi getirildiğini  dile getiren Varank, bakanlık olarak bu önerilerin neredeyse hepsiyle ilgili 1,5  yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Varank, Türkiye'nin, bu yönüyle aslında pek çok ülkeye örnek  olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Değer zincirlerinden maksimum faydayı sağlamak için piyasa dostu  reformların, yatırımı ve ticareti teşvik edecek önlemlerin uygulanmasının oldukça  önemli olduğunu dile getiren varan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon  Kurulu'nda bunun gibi önlemlere odaklandıklarını söyledi.

Uyguladıkları yapısal reformlar sayesinde Dünya Bankası İş Yapma  Kolaylığı Endeksi'nde son 2 senede 27 sıralık sıçramayla 33'üncülüğe  yükseldiklerini ifade eden Varank, "Bu sene de benzer bir performansı sergilemek  için çalışıyoruz. İş yapma ortamını daha da yatırımcı dostu hale getirip,  ticareti kolaylaştıran ve yatırımları teşvik eden pek çok düzenlemeyi hayata  geçireceğiz." diye konuştu.

"DÜNYA BANKASI İLE PİLOT PROJE GELİŞTİRİYORUZ"

Varank, doğrudan yabancı yatırımlar konusunda sundukları teşvik ve desteklerden bahsederek, yatırım ve Ar-Ge konusunda sundukları cazip imkanları  anlattı.

Dünya Bankası ile otomotiv sektöründe pilot proje yapacaklarını dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Bu proje yerel tedarikçi geliştirme politikalarımız açısından öncü  bir rol oynayacak. Projeyle, sektörde ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu  şirketlerle, yerel tedarikçileri bir araya getirecek, tedarikçilerimizin  verimlilik, yönetim becerileri, üretim süreci ve kalite gibi alanlarda  kapasitelerini geliştirmelerine odaklanacağız.Bakanlığımız da bu programla bir  yöntem bilgisi elde ederek farklı sektörlerde daha büyük ölçekli benzer  uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Varank, girişimcinin ve yatırımcının finansa erişimini kolaylaştırmak  için kurdukları Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan  bahsederek, bu fonların firmalara uzun vadeli sermaye desteği sunacağını  vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİYLE, ÜSTÜNLÜKLERİMİZİ YENİ BİR ALANA TAŞIYORUZ"

Varank, geçen ay Dünya Ekonomik Forumu'nun Dördüncü Endüstri Devrimi  Ağlarına katıldıklarını belirterek, "Bu kapsamda İstanbul Ataşehir'de kurulacak  merkezle; yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi alanlarda geliştirilen  teknolojilerin uygulamaya geçişini kolaylaştıracak kamu politikalarını  tasarlayacak, bu alandaki insan kaynağımızı geliştireceğiz." ifadelerini  kullandı.

Küresel rekabet avantajı sağlamak istediklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye'nin Otomobili de bu amaçla attığımız stratejik  adımlardan bir tanesi. Biliyorsunuz otomotiv ana ve yan sanayinde kapasite,  yetişmiş insan kaynağı ve Ar-Ge potansiyeliyle bölgedeki en önemli oyunculardan  biriyiz. AB'nin otomotiv alanında en büyük tedarikçisiyiz. Dünya standartlarına  uygun ileri teknolojiyle üretim yapıyoruz. Türkiye'nin Otomobili projesiyle,  üstünlüklerimizi yeni ve heyecan verici bir alana taşıyoruz. Biz burada bir  otomobil üretmenin daha da ötesini hedefliyoruz, düşünüyoruz."

Varank, otomobil sektöründeki teknolojik değişimlerden bahsederek,  "Türkiye'nin Otomobili'yle, küresel piyasada rekabet edecek markamızı  oluşturuyor, sektörün geleceğinde biz de varız diyoruz. Bu proje aynı zamanda  otomotiv yan sanayisinin yeni teknolojilere karşı kendini güncellemesine de  öncülük edecek." dedi.

"KÜRESEL REKABETİN GÜÇLÜ OYUNCULARINDAN OLACAĞIZ"

Varank, Türkiye'nin 17 yılda çok güçlü bir ekonomik performans  sergilediğini belirterek, milli gelirini 3 kattan fazla, ihracatını 5 kata yakın  artırdığını söyledi.

Bu performansın temel itici gücünün sanayi olduğunu ifade eden Varank,  ancak gelinen noktayı yeterli görmediklerini, sanayinin tüm alanlarında yenilikçi  bir dönüşümün yakalanması gerektiğini vurguladı.

Varank, bu dönüşümü hayata geçirmek için herkesin fikrine, bilgisine,  özgün bakış açısına ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydederek, kamu ve özel  sektördeki tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini,  geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle, küresel rekabetin güçlü oyuncularından  olacaklarını vurguladı.

Makroekonomik görünümdeki canlanmanın, hedefleri gerçekleştirme hızını  da artıracağını dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyümenin öncü göstergeleri iyi bir görünüme işaret ediyor. 22 ay  sonra ilk defa İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi eşik değeri aştı.  Ekonomik güven göstergeleri artış eğilimi sürdürüyor. Sanayi üretiminde  canlanmayı görüyoruz. Bu pozitif trendi kalıcı hale getirip, yüksek katma değerli  üretim ve istihdam artışlarına yoğunlaşacağız.

Biliyorsunuz 2019'da Dünya Bankası dahil olmak üzere uluslararası  kuruluşlar, Türkiye için büyüme tahminlerini birkaç kez yukarı yönlü revize etti.  Ben bu revizyonları 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyorum ve buna  inanıyorum. Bu sene Türkiye için yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak."




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