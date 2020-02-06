Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.
Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
06.02.2020 10:01
Son güncelleme : 06.02.2020 10:01
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Parasal Sınırlar ve Oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira
ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.
Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak.
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZLERİ
Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2020'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 13,75 olarak uygulanacak.
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
0
En Düşük
0
18:055,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9849
En Düşük
5,9757
18:056,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5888
En Düşük
6,5779
18:05299,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 299,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
299,75
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|AGYO
|2,20
|10.289.531
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,51
|46.311.790
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,52
|18.834.523
|% 0,00
|
|GARAN
|12,38
|515.452.669
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,02
|22.045.535
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 0,00
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7443
|7,7831
|% -0,02
|
|Frank
|6,1154
|6,1523
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5900
|1,5980
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|0,19
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|56,35
|56,35
|1,07
|