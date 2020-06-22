Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.
`Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız`
22.06.2020 15:36
Son güncelleme : 22.06.2020 15:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!"
Öte yandan Bakan
Albayrak tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi.
Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.
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|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
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|% 10,00
|
|RTALB
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|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|29.994.246
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
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|% 9,95
|
|UZERB
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|345.154
|% -9,98
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|GSRAY
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|TSGYO
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|SNPAM
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|% -6,60
|
|MEGAP
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|484.098
|% -5,24
|
|GARAN
|8,56
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|% 2,76
|
|VAKBN
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|
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|THYAO
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|1.023.290.132
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|
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|
|EKGYO
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|
|VAKBN
|5,43
|1.472.920.229
|% 2,84
|
|GARAN
|8,56
|1.865.318.888
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,94
|593.444.364
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,45
|434.087.208
|% 2,51
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4749
|8,5174
|% 0,56
|
|Frank
|7,1808
|7,2240
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
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