ABD`nin Chicago emtia borsasında işlem gören vadeli buğday kontratlarının fiyatı, Çin`deki koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri hakkındaki endişelere bağlı olarak bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görerek yaklaşık %2 geriledi.
Buğday ve mısır fiyatları koronavirüs salgını endişeleriyle geriledi
27.01.2020 12:53
Son güncelleme : 29.01.2020 09:25
REUTERS
Buğday fiyatları açısından gösterge olan Chicago borsasında işlem gören en yakın vadeli kontratlar %1.8 düşüşle 27.2 kilo başına 5.63 dolara indi. Mısır fiyatları için gösterge olan vadeli kontratlar ise %1 düşüşle 3.83 dolara indi.
RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIYORLAR
Çin'de yeni bir tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıkarken, 2,700'den fazla kişinin hastalandığı belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in tarım emtiası tüketiminin düşeceği tahmin ediliyor. Yatırımcıların Çin'deki koronovirüs salgını kaynaklı endişelerle güvenli liman yen ve hazine bonosu gibi varlıklara yönelirken, hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçıyorlar.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% 0,33
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5840
|1,5919
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|5,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,77
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
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