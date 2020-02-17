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Bundesbank: Büyüme ilk çeyrekte zayıf olacak

17.02.2020 16:32

Son güncelleme : 17.02.2020 16:32
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin zayıf ihracat ve Çin`deki koronavirüs salgını nedeniyle zayıf kalacağı uyarısında bulundu.



AA

Bundesbank, ekonomiye yönelik şubat ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde geçen yıl görülen yüzde 0,6'lık düşük büyümede imalat sektöründeki durgunluğun önemli rol oynadığı vurgulandı.

Alman ekonomisi için 2020'nin ilk çeyreğinde köklü bir değişiklik  belirtisi olmadığı aktarılan raporda, "Sanayi siparişlerinde düşüş eğilimi, hızın  azalmasına karşın 2019'un sonuna kadar devam etti." denildi.

Son zamanlarda imalat sektörü üzerindeki aşağı yönlü baskının  hafiflediğine işaret edilen raporda, Alman ekonomisinde iç tüketimin; artan  ücretler, güçlü iş gücü piyasası ve inşaat sektörünün etkisiyle sağlam duruşunu  sürdüreceği kaydedildi.

Raporda, Alman ekonomisi için Çin'deki koronavirüs salgını ile ilgili  ekonomik risklerin mevcut olduğu, virüsün küresel tedarik değer zincirlerini  bozarak Alman şirketlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, bunun da  ülkenin ihracatını ve büyümesini etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 14 Şubat'ta açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH,  2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmemişti.

Geçen yıl ekonomi yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti bu yıl büyümenin  yüzde 1,1 yükselmesini bekliyor.




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