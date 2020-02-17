Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin zayıf ihracat ve Çin`deki koronavirüs salgını nedeniyle zayıf kalacağı uyarısında bulundu.
Bundesbank: Büyüme ilk çeyrekte zayıf olacak
17.02.2020 16:32
Son güncelleme : 17.02.2020 16:32
AA
Bundesbank, ekonomiye yönelik şubat ayı raporunu yayımladı.
Raporda, Alman ekonomisinde geçen yıl görülen yüzde 0,6'lık düşük büyümede imalat sektöründeki durgunluğun önemli rol oynadığı vurgulandı.
Alman ekonomisi için 2020'nin ilk çeyreğinde köklü bir değişiklik belirtisi olmadığı aktarılan raporda, "Sanayi siparişlerinde düşüş eğilimi, hızın azalmasına karşın 2019'un sonuna kadar devam etti." denildi.
Son zamanlarda imalat sektörü üzerindeki aşağı yönlü baskının hafiflediğine işaret edilen raporda, Alman ekonomisinde iç tüketimin; artan ücretler, güçlü iş gücü piyasası ve inşaat sektörünün etkisiyle sağlam duruşunu sürdüreceği kaydedildi.
Raporda, Alman ekonomisi için Çin'deki koronavirüs salgını ile ilgili ekonomik risklerin mevcut olduğu, virüsün küresel tedarik değer zincirlerini bozarak Alman şirketlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, bunun da ülkenin ihracatını ve büyümesini etkileyeceği uyarısında bulunuldu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) 14 Şubat'ta açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmemişti.
Geçen yıl ekonomi yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti bu yıl büyümenin yüzde 1,1 yükselmesini bekliyor.
16:16121.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 853,58
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:166,0535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:166,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:16307,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,50
|Açılış
|: 307,59
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,23
|72.298.952
|% 19,21
|
|TSPOR
|5,43
|238.244.511
|% 16,52
|
|GSRAY
|3,34
|771.945.566
|% 15,97
|
|GUBRF
|17,98
|311.191.880
|% 15,18
|
|AVGYO
|2,02
|36.456.558
|% 10,99
|
|ERBOS
|24,76
|17.485.169
|% -9,90
|
|HUBVC
|39,74
|50.708.538
|% -7,97
|
|ARSAN
|4,95
|9.826.206
|% -6,78
|
|ISBIR
|561,00
|12.810
|% -6,50
|
|QNBFL
|144,00
|2.693.786
|% -6,49
|
|ASELS
|29,26
|1.715.314.089
|% 0,62
|
|THYAO
|15,29
|1.585.300.407
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,34
|771.945.566
|% 15,97
|
|ODAS
|2,28
|638.633.862
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,40
|429.254.161
|% 2,18
|
|ODAS
|2,28
|638.633.862
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,34
|771.945.566
|% 15,97
|
|KRDMD
|2,98
|315.719.057
|% 2,76
|
|THYAO
|15,29
|1.585.300.407
|% 2,69
|
|KARSN
|1,93
|201.210.808
|% -2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8514
|7,8908
|% -0,32
|
|Frank
|6,1350
|6,1719
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,14
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:29USAK
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 146, 040 adet işlem
-
16:28ODAS
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 603, 006 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 121, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 10, 641.00 milyon TL de
-
16:27PENGD
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 019 adet işlem
-
16:26EDIP
Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 973, 057 adet işlem