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Bursa otomotiv ihracatında 10 yıldır şampiyon

30.01.2020 11:43

Son güncelleme : 30.01.2020 11:43
Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu`nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı "Türkiye`nin Otomobili"nin fabrikasının kurulacağı Bursa, son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.



AA

"Otomotivin başkenti" olarak adlandırılan Bursa, TOFAŞ, OYAK Renault  ve Karsan gibi dev firmaların üretim fabrikalarına ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl toplam 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 araba dış pazara göndermeyi başardı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"nin Bursa'da kurulacağı fabrikayla beraber kent, bu konuda merkez haline gelecek.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği bilgiye göre, Bursa, 2019 yılında 8 milyar 339 milyon 524  bin dolarlık miktarla en çok otomotiv ihracatı yapan il oldu.

Bursa'yı, 6 milyar 865 milyon 606 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 458 milyon 929 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 243 milyon 159 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.

2010 yılından itibaren milyar dolarlık düzeyde ihracat gerçekleştiren Bursa, 2019 yılına kadar da bu konuda zirvede yer almayı başardı.







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