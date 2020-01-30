Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu`nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı "Türkiye`nin Otomobili"nin fabrikasının kurulacağı Bursa, son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.
Bursa otomotiv ihracatında 10 yıldır şampiyon
30.01.2020 11:43
Son güncelleme : 30.01.2020 11:43
AA
"Otomotivin başkenti" olarak adlandırılan Bursa, TOFAŞ, OYAK Renault ve Karsan gibi dev firmaların üretim fabrikalarına ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl toplam 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 araba dış pazara göndermeyi başardı.
Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"nin Bursa'da kurulacağı fabrikayla beraber kent, bu konuda merkez haline gelecek.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği bilgiye göre, Bursa, 2019 yılında 8 milyar 339 milyon 524 bin dolarlık miktarla en çok otomotiv ihracatı yapan il oldu.
Bursa'yı, 6 milyar 865 milyon 606 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 458 milyon 929 bin dolarla İstanbul, 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarla Sakarya ve 1 milyar 243 milyon 159 bin dolarlık pazar payıyla başkent Ankara takip etti.
2010 yılından itibaren milyar dolarlık düzeyde ihracat gerçekleştiren Bursa, 2019 yılına kadar da bu konuda zirvede yer almayı başardı.
11:28119.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -584,90
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.233
En Düşük
118.256
11:285,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0254
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9852
En Düşük
5,9563
11:286,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5990
En Düşük
6,5593
11:28304,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,12
|Açılış
|: 304,23
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
304,44
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,21
|18.610.806
|% 13,43
|
|TSGYO
|1,81
|12.759.642
|% 7,10
|
|SELEC
|7,34
|8.276.098
|% 6,22
|
|EGCYH
|0,52
|51.359
|% 6,12
|
|BEYAZ
|4,01
|1.229.126
|% 5,53
|
|RYSAS
|5,90
|8.298.565
|% -19,95
|
|NATEN
|15,77
|9.972.028
|% -18,63
|
|DESA
|4,50
|12.259.241
|% -18,03
|
|YUNSA
|11,85
|18.261.363
|% -16,25
|
|CRFSA
|6,36
|4.000.774
|% -16,09
|
|THYAO
|13,88
|441.159.649
|% -1,42
|
|IPEKE
|9,99
|374.788.166
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,78
|222.290.852
|% -1,77
|
|ODAS
|2,04
|206.568.129
|% -4,23
|
|AFYON
|8,00
|163.568.383
|% -3,03
|
|ODAS
|2,04
|206.568.129
|% -4,23
|
|KRDMD
|2,78
|222.290.852
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,65
|121.488.284
|% -1,20
|
|KRSTL
|2,34
|151.850.537
|% 1,30
|
|TSKB
|1,32
|54.569.728
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7401
|7,7789
|% 0,14
|
|Frank
|6,1332
|6,1702
|% 0,68
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,19
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|57,84
|57,84
|-1,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38TKNSA
Yüzde -10.13 oranında düşüşle 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 201 adet işlem
-
11:36KFEIN
Yüzde -11.59 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 293, 310 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1116, 28 kaybederek (% -0.78 ) 142, 821
-
11:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KRDMD, EKGYO
-
11:35XU100
Endeks 118, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 3, 438.00 milyon TL de