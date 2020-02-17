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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

17.02.2020 11:35

Son güncelleme : 17.02.2020 13:53
Ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesinde ocak ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artışla  67 milyar 416 milyon lira oldu. 

Buna göre, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri 2019 ocak ayında  91 milyar 860 milyon lira iken, 2020 ocak ayında yüzde 9,6 artışla 100 milyar 669  milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri  için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 9,2'si  kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak  87 milyar 924 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine  göre gerçekleşme oranı ise 2019'da yüzde 10 iken, 2020'de yüzde 9,2 olarak  hesaplandı.

Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4  artarak 29 milyar 222 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede  öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 4 milyar 918 milyon liraya yükseldi ve  bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 10,2'si kullanılmış  oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede  öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 5,4'ü harcandı. Bu ayda yüzde  20 artışla 4 milyar 78 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1  artarak 37 milyar 78 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon  lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.

Ocakta 9 milyar 183 milyon lira sermaye gideri, 20 milyon lira sermaye  transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 3 milyar 424 milyon lira oldu. Faiz  giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 yükselerek 12 milyar 745 milyon  lira olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2019 ocak ayında 96 milyar 951 milyon  lira iken, 2020 ocak ayında yüzde 26 artışla 122 milyar 170 milyon liraya çıktı.  Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde  11 iken, geçen ay yüzde 12,8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un ocak ayına göre yüzde 21,1  artarak 67 milyar 416 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre  gerçekleşme oranı ise 2019'da yüzde 7,4, geçen ay yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 33,6 yükselerek 53  milyar 375 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1  milyar 6 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 372 milyon  lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, harçlar  yüzde 43,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29,6, diğer vergiler  tahsilatı yüzde 23,9, özel tüketim vergisi yüzde 22,2, banka ve sigorta  muameleleri vergisi yüzde 20,3, damga vergisi yüzde 18,7, gelir vergisi yüzde  18,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,1 artarken, kurumlar vergisi  yüzde 51,9 azaldı.





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