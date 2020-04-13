GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Cari işlemler hesabı açıklandı

13.04.2020 10:20

Son güncelleme : 13.04.2020 10:34
Türkiye`nin cari işlemler hesabı, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020  dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre geçen yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari  işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık  gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 128 milyon dolar fazla  verdi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının  2019'un aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon  dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon  dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın şubat  ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla verirken Şubat 2020'de 2 milyar 567 milyon  dolar fazla olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, 2019'un aynı ayına göre 315  milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında  seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, ayn dönemde 41 milyon dolar  tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un şubat ayına kıyasla 208 milyon dolar artarak  614 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise,  aynı dönemde 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolara olarak gerçekleşti.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:1995.844
Değişim :  -0,65% |  -626,67
Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
95.967 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 1,25 1.099.515 % 9,65  
IEYHO 0,60 19.348.966 % 9,09  
COSMO 2,35 12.244 % 8,80  
CRDFA 2,50 27.690 % 8,70  
IHEVA 2,98 5.364.395 % 7,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4663 8,5088 % 1,81  
Frank 7,0088 7,0510 % 1,49  
Riyal 1,7973 1,8064 % 1,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 4,71  
Altın Gr. 368 368 4,49  
Cumhuriyet 2.354 2.409 29,50  
Tam 2.419 2.479 34,10  
Yarım 1.177 1.206 14,70  
Çeyrek 590 603 7,60  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 -0,10  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
B. Petrol 31,83 31,83 0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru