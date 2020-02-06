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Çelik üreticileri 2020 yılından umutlu

06.02.2020 11:23

Son güncelleme : 06.02.2020 11:23
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, yurt içi çelik tüketiminde düşüş eğiliminin durduğunu belirterek, "Sektörün 2020`de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı  değerlendirmede, Türk çelik sektörünün geçen yıl, spekülatif kur atakları ve  saldırılarıyla ekonomide yaratılan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik  çabalara yoğunlaştığını söyledi.

ABD'nin ve AB'nin çelik ürünleri ithalatına karşı aldığı koruma  tedbirlerini ve bu durumun sektöre olumsuz etkilerini hatırlatan Yayan, "Geleceğe  ilişkin belirsizlikten en fazla çelik sektörü etkilendi ancak 2020 yılının, Türk  çelik sektörü açısından daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Sektörün 2020'de  negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını  değerlendiriyoruz."diye konuştu.

Veysel Yayan, çelik ürünlerinin kullanıldığı beyaz eşya, inşaat,  otomotiv gibi tüketim alanlarının yüksek faiz gibi nedenlerle ertelenebilir  olduğuna dikkati çekerek, "Talepte erteleme söz konusu olunca yurt içi tüketim,  2018 yılının ikinci yarısında yüzde 40 civarında düştü. Bu 2018 yılına yüzde  20'lik bir düşüş olarak yansıdı, 2019 yılına bu yüzde 40 civarındaki düşüşlerle  girdik. Bu durum 2019 yılının ilk aylarında da devam etti ve bizim çelik  üretimimize olumsuz yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

"TEDBİRLER SAHADA SONUÇLARINI GÖSTERİYOR"

Türk çelik sektörünün yurt içi tüketimin azalmasıyla ihracata  yöneldiğini ancak bunun da üretim rakamlarına olumlu yansımadığı ifade eden  Yayan, şunları kaydetti:

"Alınan istikrar tedbirleri 2019 yılının ikinci yarısından sonra  sahada sonuçlarını göstermeye başladı ve temmuz ayında yüzde 17,6 düşüş olan  tüketimde kasım ayında olağanüstü artış oldu. Bunda bankaların, otomotiv, inşaat  ve beyaz eşya gibi sektörlerde tüketici gruplara sağladığı düşük faizli krediler  ile devletin sağladığı satın almayı kolaylaştıran birtakım vergilerden vazgeçme  şeklindeki uygulamaların da etkisi oldu.Tüketimde kasımda yüzde 40,7, aralıkta  ise yüzde 66,8'lik bir artış oldu."

SEKTÖRÜN 2019 KARNESİ

Nihai mamul çelik tüketimi 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4  azalışla 26 milyon tona, üretimi ise yüzde 12,9 düşüşle 33,7 milyon tona  geriledi.

Yurt içi çelik tüketimi 2019'un son çeyreğinde yüzde 33,4 artış  gösterdi. Çelik ihracatı miktar açısından 2019'da bir önceki yılın seviyesini  koruyarak 22 milyon ton, değer olarak ise yüzde 8,8 azalarak 16,1 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, ithalat miktar bazında yüzde 12,5 azalışla  12,7 milyon ton, değer bazında yüzde 19,4 azalışla 10,3 milyar dolar olarak  kayıtlara geçti.

Sektörün 2018'de yüzde 138 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı,  2019'da yüzde 156'ya yükseldi.

Öte yandan küresel ham çelik üretimi, 2019'da bir önceki yıla göre  yüzde 3,4 artışla 1,9 milyar tona ulaştı. Çin, 2019 yılındaki 966,3 milyon tonluk  üretimiyle ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye 33,7 milyon ton ham çelik  üretimiyle 8'inci sırada yer aldı.




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