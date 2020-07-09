Dün 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza atan gram altın bugün ise 399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.608 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte rakamlar...
09.07.2020 10:04
Son güncelleme : 09.07.2020 10:17
Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başlamasının ardından 400 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.
Bugünde yükseliş seyrine devam eden gram altın
399 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.608 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, 1. 813 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira
bandının izleneceğini kaydetti.
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10:02119.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 828,45
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.565
En Düşük
119.349
10:026,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:027,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:02400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,28
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,39
|642.725
|% 9,98
|
|PKENT
|251,70
|316.639
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,10
|1.916.779
|% 8,18
|
|OSMEN
|13,03
|17.786
|% 8,13
|
|TSPOR
|6,93
|810.429
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,70
|423.159
|% -9,66
|
|TMPOL
|7,59
|421.336
|% -6,99
|
|GSRAY
|2,70
|1.076.684
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|RTALB
|34,10
|7.815.140
|% 10,00
|
|GARAN
|8,20
|7.691.452
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,31
|45.467.358
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|25.885.914
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|17.595.799
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,89
|4.623.348
|% 1,61
|
|ODAS
|2,75
|6.068.048
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6519
|8,6953
|% 0,34
|
|Frank
|7,2983
|7,3423
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,64
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,20
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,01
|