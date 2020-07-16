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Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

16.07.2020 11:22

Son güncelleme : 16.07.2020 11:22
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 398,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını da 2.647 liradan satılıyor.



AA

Dün, 397,9 ile 400,5 lira arasında hareket eden gram altın, günü  önceki kapanışın hemen altında 399,3 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla  önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 398,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını da 2.647 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3  azalışla 1.805 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin  olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde  Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi toplantısı ve devamında ECB  Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu  kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik  başvuruları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820  doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 395-405  lira bandının izleneceğini söyledi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -5,28  
Altın Gr. 398 398 -0,56  
Cumhuriyet 2.591 2.614 -3,40  
Tam 2.669 2.682 -3,50  
Yarım 1.296 1.312 -1,70  
Çeyrek 650 657 -0,80  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,23  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 -0,05  
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