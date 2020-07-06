Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.625 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
06.07.2020 11:04
Son güncelleme : 06.07.2020 11:04
AA
Cuma günü, dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 391,7 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
643 lira, Cumhuriyet altını da 2.625 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde 1.776 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.919,04
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
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117.719
En Düşük
116.674
10:476,8578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,8870
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|Önceki Kapanış
|: 6,8820
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6,8662
En Düşük
6,8449
10:477,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,7350
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7631
En Düşük
7,7068
10:47391,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 391,62
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
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392,43
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
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|% 10,00
|
|KENT
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|% 9,93
|
|DOBUR
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|% 9,93
|
|VKFYO
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|% 9,82
|
|TURGG
|63,60
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|
|AYES
|3,69
|15.524
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|
|BMELK
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|BASCM
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|
|SNKRN
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|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,03
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|% 5,05
|
|IHLGM
|1,78
|249.030.215
|% 5,95
|
|TKFEN
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|232.421.431
|% 2,97
|
|TSPOR
|7,23
|206.595.813
|% 7,27
|
|THYAO
|12,00
|186.337.917
|% 0,67
|
|IHLGM
|1,78
|249.030.215
|% 5,95
|
|ALBRK
|1,87
|173.288.887
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,91
|68.601.531
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,66
|119.137.518
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,07
|131.508.733
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5867
|% 0,07
|
|Frank
|7,2530
|7,2967
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.557
|3,00
|
|Tam
|2.612
|2.624
|3,10
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,70
|