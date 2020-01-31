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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

31.01.2020 11:16

Son güncelleme : 31.01.2020 11:16
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 302,8 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 302,9 liradan tamamladı.

Bugüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45  itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 302,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.




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Altın Gr. 303 303 -0,29  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,00  
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