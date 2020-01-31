Altının gram fiyatı, yatay seyirle 302,8 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
31.01.2020 11:16
Son güncelleme : 31.01.2020 11:16
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 302,9 liradan tamamladı.
Bugüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 302,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
492 lira, Cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.
11:00119.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,15
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.306
11:005,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9855
En Düşük
5,9643
11:006,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6003
En Düşük
6,5781
11:00303,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 302,92
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
303,07
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,97
|7.225.273
|% 18,14
|
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|DENCM
|10,91
|24.048.128
|% 14,84
|
|NATEN
|17,84
|9.827.147
|% 14,36
|
|YUNSA
|14,02
|24.515.880
|% 12,88
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|GYHOL
|15,50
|211.591
|% -10,61
|
|SISE
|5,32
|582.248.781
|% 7,26
|
|THYAO
|13,84
|387.830.502
|% 0,07
|
|TRKCM
|3,71
|208.732.445
|% 10,42
|
|ASELS
|23,90
|199.901.833
|% 1,01
|
|PETKM
|4,03
|115.301.087
|% 0,25
|
|SISE
|5,32
|582.248.781
|% 7,26
|
|TRKCM
|3,71
|208.732.445
|% 10,42
|
|KRDMD
|2,84
|101.645.892
|% 1,07
|
|TSKB
|1,37
|49.450.447
|% -0,72
|
|PETKM
|4,03
|115.301.087
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8237
|7,8629
|% 0,30
|
|Frank
|6,1349
|6,1719
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5884
|1,5964
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-1,19
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,92
|57,92
|0,59
|