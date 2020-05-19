Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Güne 383 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 382 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar?
19.05.2020 09:27
Son güncelleme : 19.05.2020 10:00
Geçtiğimiz hafta oldukça düşen altın
fiyatlarında bu dalgalı seyrediyor. Dün, küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları
ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 387 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyordu.
Bugün ise güne 383 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 382 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.730 dolarda dengelendi.
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8642
18:057,5255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4959
18:05382,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,46
|Açılış
|: 382,21
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
381,22
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DARDL
|9,39
|2.811.730
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3874
|8,4295
|% 0,18
|
|Frank
|7,0353
|7,0777
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-2,12
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.497
|-13,90
|
|Tam
|2.524
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.231
|1.252
|-7,00
|
|Çeyrek
|616
|626
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|0,11
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