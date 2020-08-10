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Cezayir, Mali ve Nijer`le sınır ticaretine yeniden başlıyor

10.08.2020 18:01

Son güncelleme : 10.08.2020 18:01
Cezayir yönetimi, Mali ve Nijer ile güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır yapılamayan sınır ticaretinin yeniden başlayacağını duyurdu.



AA

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu  toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı ile  yürütülecek istişare neticesinde güney bölgelerindeki sınır ticaretinin yeniden  başlayacağı belirtildi.

Sınır ticaretinin başlamasıyla birlikte güvenlik ve denetim  tedbirlerinin artırılacağı aktarıldı.

Cezayir yönetimi ayrıca, Mali ve Nijer ile sınır bölgelerinde trampa  yoluyla ticaret için yeni bir kararname çıkardı ve ticareti yapılacak ürün  listesi belirlendi.

Mali ve Nijer ile yapılacak trampa ticaretiyle güneydeki Edrar, İlizi,  Tamanrasset ve Tinduf kentlerinde yaşayanların gıda ihtiyacının karşılanmasının  hedeflendiği belirtildi.

Cezayir, silah ve yakıt kaçakçılığı yapıldığı gerekçesiyle güney  komşuları Mali ve Nijer ile kara sınırını uzun yıllar önce kapatmıştı. Moritanya  sınırına ise ticaret mübadelesini ve insan hareketini artırmak için Ağustos  2018'de bir gümrük kapısı açmıştı.




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