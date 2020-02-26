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Çin, milyarder sayısında ABD`yi üçe katladı! Bezos yine birinci

26.02.2020 17:31

Son güncelleme : 26.02.2020 17:31
Forbes`in hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi “2020 Hurun Küresel Zengin Listesi” açıklandı. Çin, son 12 ayda 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi. Küresel olarak en zengin kişiler listesinin birinci sırasında ise Amazon`un Kurucusu ve CEO`su Jeff Bezos 140 milyar dolar servetiyle art arda 3 yıldır yer alıyor.



AA

Buna göre, 31 Ocak itibarıyla son 12 ay içerisinde Çin, Tayvan ve Hong  Kong dahil, 182 yeni dolar milyarderi çıkarırken, borsalardaki rekora rağmen ABD  sadece 59 dolar milyarderi çıkarabildi. Çin’in toplam dolar milyarder sayısı  ticaret ihtilaflarına rağmen 799’a ulaşırken, ABD’de bu sayı 629’a yükseldi.

ABD, böylece 799 dolar milyarderine sahip Çin’in ardından ikinci  sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 137 dolar milyarderine sahip  Hindistan bulunuyor.

Çin'in başkenti Pekin, 110 ile dünyada en fazla dolar milyarderine art  arda 5 yıldır ev sahipliği yapan şehir olurken, New York 98 ile ikinci sırada.

Hurun Küresel Zengin Listesi’nin kurucusu ve başkanı Rupert Hoogewerf,  konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin’in bugün ABD ve Hindistan'ın (137  milyarder) toplamından daha fazla milyardere sahip olduğunu belirtti.

3 YILDIR BİRİNCİ OLUYOR

Küresel olarak en zengin kişiler listesinin birinci sırasında ise  Amazon'un Kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 140 milyar dolar servetiyle art arda 3  yıldır yer alıyor.

Bezos’u dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH şirketinin  CEO'su Bernard Arnault 107 milyar dolarla takip ederek ikinci sırada yer aldı.  Microsoft’un kurucusu Gates yaklaşık 106 milyar dolarlık servetle üçüncü sırada.  Ünlü alışveriş sitesi alibaba.com’un kurucusu Çinli Jack Ma ise listede kendine  45 milyar dolar servetiyle 21. sırada yerini aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg ise 84  milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı olarak açıklandı.

ABD ile ticaret ihtilaflarına rağmen Çinli teknoloji şirketi  Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, servetini yüzde 7 artırıp 3 milyar dolara  yükselterek listede 903. sırada yer alması dikkati çekti.





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