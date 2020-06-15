Çin, seyahat krizine rağmen yeni bir hava yolu piyasaya sürüyor















China Eastern, Çin'in en büyük çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com da dahil olmak üzere bir dizi ortakla güçlerini birleştirdi. Yeni havayolu, sekiz milyona ev sahipliği yapan ve bir serbest ticaret merkezi olan Hainan'ın adasına yolculuk yapacak. Bazıları, havayolu endüstrisi hayatta kalmak için mücadele ederken, lansmanın zamanlamasını sorguladı.BBC'nin haberine göre;Devlet destekli China Eastern, Sanya Uluslararası Havayolları olarak adlandırılacak olan yeni havayollarında % 51 oranında paya sahip olacak.