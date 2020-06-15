Çin`in ikinci en büyük hava yolu şirketi, koronavirüs pandemisinin yol açtığı ciddi küresel gerilemeye rağmen yeni bir hava yolu piyasaya sürüyor.
Çin, seyahat krizine rağmen yeni bir hava yolu piyasaya sürüyor
15.06.2020 12:10
Son güncelleme : 15.06.2020 12:36
China Eastern, Çin'in en büyük çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com da dahil olmak üzere bir dizi ortakla güçlerini birleştirdi. Yeni havayolu, sekiz milyona ev sahipliği yapan ve bir serbest ticaret merkezi olan Hainan'ın adasına yolculuk yapacak. Bazıları, havayolu endüstrisi hayatta kalmak için mücadele ederken, lansmanın zamanlamasını sorguladı.
BBC'nin haberine göre;Devlet destekli China Eastern, Sanya Uluslararası Havayolları olarak adlandırılacak olan yeni havayollarında % 51 oranında paya sahip olacak.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|25.860.163
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.237.484
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.543.295
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|19.815.492
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,84
|438.305.094
|% 5,14
|
|GUSGR
|4,42
|390.035.545
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,91
|367.256.025
|% -1,04
|
|THYAO
|12,67
|363.213.102
|% -0,71
|
|GARAN
|8,08
|283.196.866
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,91
|367.256.025
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,42
|390.035.545
|% 6,00
|
|IHLGM
|1,55
|108.086.854
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,75
|180.777.125
|% 0,73
|
|PETKM
|3,93
|251.990.966
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5450
|8,5878
|% 0,29
|
|Frank
|7,1577
|7,2008
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8158
|1,8249
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-13,40
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.476
|-9,30
|
|Tam
|2.528
|2.545
|-9,50
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-4,70
|
|Çeyrek
|616
|622
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,20
|38,20
|-0,53
|