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Çin borsası koronavirüs endişeleriyle sert düştü

03.02.2020 10:58

Son güncelleme : 03.02.2020 10:58
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından bugün açılan Çin borsası koronavirüs endişeleriyle sert düştü.



AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni  tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17  bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır  olmak üzere 17 bin 205'e çıktı.

Şanghay bileşik endeksi, 24 Ocak'ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin  bugün sona ermesinin ardından koronavirüs endişelerinin fiyatlanmasıyla sert  düşüş yaşandı. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın değer kaybederek 2.716,70 puanla  18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 8,2  azalarak 2.732,45 puan oldu. Güne 6,93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan  paritesi ise 7,02'ye kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,2 artışla 7,0173  seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya  1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7  günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını  yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert  olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin  derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü  söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalarak günü 22.971,94 puandan kapatırken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi  yüzde 0,1 yükselerek 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla  26.384,33 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.776,06  puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 2.116,51 puanda  bulunuyor.




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