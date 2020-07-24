Çin ekonomisi için büyüme beklentisi















Ekonomistler, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki tarihi daralmanın ardından yavaş ancak istikrarlı şekilde toparlanmaya devam edeceğini ve 2020'nin tamamında yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlar.Ancak bu Çin'in 1970'lerden bu yana gördüğü en düşük büyüme olacak.UBS, bu hafta yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini ifade etmişti.