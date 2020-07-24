Ekonomistler, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyümesini bekliyorlar.
Çin ekonomisi için büyüme beklentisi
24.07.2020 09:04
Son güncelleme : 24.07.2020 09:04
Ekonomistler, Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki tarihi daralmanın ardından yavaş ancak istikrarlı şekilde toparlanmaya devam edeceğini ve 2020'nin tamamında yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlar.
Ancak bu Çin'in 1970'lerden bu yana gördüğü en düşük büyüme olacak.
UBS, bu hafta yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini ifade etmişti.
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En Düşük
118.585
18:056,8469
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8920
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En Düşük
6,8361
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 415,21
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|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
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|
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|
|KENT
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|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
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|
|KUTPO
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|ETILR
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|1.789.156
|% -9,93
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|ISKUR
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|403.000
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|
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|ODAS
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|
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|% 2,22
|
|ISFIN
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|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
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|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
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|521.395.161
|% 5,14
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6907
|8,7343
|% 0,01
|
|Frank
|7,3686
|7,4130
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-3,07
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.718
|-5,30
|
|Tam
|2.775
|2.789
|-5,50
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|-2,60
|
|Çeyrek
|676
|683
|-1,40
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|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,95
|-0,02
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