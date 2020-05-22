Çin ekonomisine ilişkin kaygılarla, hafta başından bu yana yükselen petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü.
Çin ekonomisine ilişkin kaygılarla petrol düştü
22.05.2020 09:26
Son güncelleme : 22.05.2020 09:31
DHA
Çin hükümeti, beklentilere karşın, 30 yıldır ilk kez ülkenin 2020 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hedefini açıklamaması, ekonomiye ilişkin belirsizliklere bağlı olarak ülkenin petrol talebinde önemli düşüş olacağı kaygılarıyla petrol fiyatları
yüzde 3.0 dolayında geriledi.
Çin hükümeti Cuma günü, GSYH hedeflerinin yerine, ekonomiyi Covid-19 pandemisi etkilerine karşı desteklemek üzere gündemine aldığı bir dizi önlemi açıkladı.
Bu gelişmelere bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.52 düşüşle 34.79 dolara ve ABD Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 5.57 düşüşle 32.06 dolara kadar geriledi.
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|26.430.304
|% 0,00
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|BJKAS
|2,14
|42.692.229
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,69
|86.911.688
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,49
|345.363.648
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,55
|26.430.304
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|42.692.229
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,69
|86.911.688
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% 0,00
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% 0,00
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% 0,00
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|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,00
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|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 0,00
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|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2690
|8,3105
|% -0,09
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|Frank
|6,9645
|7,0065
|% -0,09
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|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% -0,01
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,21
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|Altın Gr.
|378
|378
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.482
|8,10
|
|Tam
|2.517
|2.547
|8,30
|
|Yarım
|1.228
|1.245
|4,10
|
|Çeyrek
|614
|623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,03
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|B. Petrol
|34,61
|34,61
|-1,46
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