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Çin Merkez Bankası gösterge faizi düşürdü

20.02.2020 09:15

Son güncelleme : 20.02.2020 09:50
Çinli yetkililer şirketler için finansman maliyetlerini düşürmeye ve koronavirüs salgınının ciddi şekilde sarstığı ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atarken, Çin beklentilere paralel politika faizi olan borç verme faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirerek yüzde 4,15`ten yüzde 4.05`e çekti.



REUTERS

Koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele etmekte olan ekonomiye destek olmak ve işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmek isteyen Çin Merkez Bankası, gösterge konumdaki 1 yıl vadeli temel kredi faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirerek yüzde 4,15'ten 4.05'e indirdi.

Banka, 5 yıl vadeli LPR için faiz oranını da 5 baz puan düşürerek  yüzde 4,80'den 4,75'e çekti. Piyasa beklentisi de 1 yıl vadelide 10 baz puan, 5 yıl vadelide
5 baz puan indirim yapılacağı yönündeydi.

ÇİN, ORTA VADELİ BORÇ VERME FAİZ ORANINDA DA 10 PUAN İNDİRİME GİTTİ

Çin Merkez Bankası, pazartesi günü de orta vadeli borç verme faiz oranında 10 puan indirime gitmişti.

LPR, her ayın 20'sinde açıklanıyor. LPR faiz kotasyonları, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere dayandırılıyor. LPR, 18 banka tarafından aylık olarak belirlenen bir kredi referans faiz oranı. Çin Merkez Bankası, LPR'nin fiyatlanması mekanizmasını Ağustos 2019'da uygulamaya koydu ve LPR'yi orta vadeli kredi kolaylığı faizine gevşek bir şekilde endeksledi.

Salgın, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederken, Çin'deki işyerlerinde ve fabrika faaliyetlerinde büyük çaplı aksamaya neden oldu. Bu durum yetkilileri koronavirüsün yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için son haftalarda politika önlemleri almaya sevk etti.







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