Çin Halk Bankası Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin sağlamlığına ve direncine dikkat çekerek, coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkileriyle mücadele edebileceklerini ve bunun ekonomiye etkisinin geçici olacağını vurguladı.
Çin Merkez Bankası`ndan coronavirüs açıklaması
07.02.2020 13:24
Son güncelleme : 07.02.2020 13:32
DHA
Çin Merkez Bankası olan PBOC'nin Başkan Yardımcısı Pan, Çin'in coronavirüsün üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ve ekonominin büyümesini sürdüreceğini vurguladı.
Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Liang da yaptığı açıklamada, sorunlu kredi oranlarının coronavirüs salgını nedeniyle bir miktar artmasını beklediğini, ancak Çin'in sorunlu kredilerde herhangi bir artış ile başa çıkacak bolca kaynağa sahip olduğunu ifade etti.
Coranavirüs salgınının Çin'in finansal sistemi üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağının altını çizen Zhou, bankaların coronavirüs ile mücadele için kredileri artırdıklarını ve faizleri düşürdüklerini belirtti. Zhou, küçük şirketlere kredi desteğinin artırılacağını ve küçük şirketlere rasyonel olmayan harclar çıkarılması ile mücadele edileceğini de vurguladı.
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