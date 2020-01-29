Çin`de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0`in altına düşebilir.
`Çin`de ekonomik büyüme ilk çeyrekte düşebilir!!!`
29.01.2020 17:23
Son güncelleme : 29.01.2020 18:41
DHA
Haberlere göre böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0'den fazla büyüyebilir.
Söz konusu ekonomist bu öngörüleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin Şubat ortasında zirveye ulaşması ve Mart sonuna doğru giderek yavaşlaması varsayımına dayandırıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in coronavirüsten, 2003'te ortaya çıkan SARS virüsünden çok daha fazla etkilenebileceğini öngörüyor.
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