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Çin’de işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir

15.05.2020 12:08

Son güncelleme : 15.05.2020 12:08
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası ülkede 28 yıl sonra ilk kez ekonomi küçülürken, işsiz sayısının 70 milyonu geçtiği belirtiliyor.



AA

Ülkenin orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık  2019’da ortaya çıkan salgın nedeniyle ülkede bugüne kadar 4 bin 633 kişi yaşamını  yitirdi, 82 bin 929 vaka görüldü. Salgın dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye  bulaşırken, 290 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgını, ilk ortaya çıktığı ülke Çin'de başta yaklaşık 60  milyon nüfuslu Hubey eyaleti ile birçok civar kent ve eyalette hayatı durma  noktasına getirdi. Ülkede birçok şehirde alınan salgın önlemleri nedeniyle  fabrika ve iş yerleri belirli bir süre kapalı kaldı. Ekonominin e-ticaret ve  çevrimiçi çalışan sektörleri hızlanırken, sanayi, imalat ve hizmet sektörü ciddi  anlamda etkilendi.

Yaşları 16 ila 59 yaklaşık 890 milyon kişinin çalışabilir grupta  olduğu ülkede kapanan fabrika ve iş yerleri, bir yandan ülke ekonomisinin  daralmasına yol açtı, diğer yandan ülkedeki işsiz sayısı salgının etkilerinin ne  denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

EKONOMİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6,8 DARALDI

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NSB) 17 Nisan’daki açıklamasına göre,  ülke ekonomisi salgının etkisiyle ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 6,8  daraldı.

Bu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme  rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte  geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

Ülkede işsizlik oranı ocakta yüzde 5,3, şubatta yüzde 6,2, martta ise  yüzde 5,9 olarak açıklanırken ülkedeki toplam işsiz sayısına ilişkin bilgi  verilmedi.

NSB’nin açıklamasına göre ilk üç çeyrekte yaklaşık 5 milyon kişinin  işini kaybettiği ve toplam 20 milyonu aşkın işsizin olduğu tahmin ediliyor.

"İŞSİZ SAYISI 70 MİLYONU GEÇMİŞ OLABİLİR"

Öte yandan Şandong merkezli finans şirketi "Zhongtai Securities"in  nisan ayı sonunda yayımladığı bir raporda, NSB’nin açıklamalarının diğer ekonomik  göstergelerle uyuşmadığı, işsizlik oranı ve işsiz sayısının çok daha fazla  olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda "Bizim hesaplamalarımıza göre işsiz sayısı yüzde 20’nin  üzerine çıkmış durumda. Şu anda işsiz insan sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir."  ifadeleri kullanılarak, hükümetin açıkladığı rakamların daha çok kentlerdeki  istihdam durumuna yönelik olduğu ve ülkedeki göçmen işçilerin durumlarının iyi  bir şekilde incelenmediği savunuldu.

Söz konusu veriler Kovid-19 salgını nedeniyle 2008'de yaşanan küresel  kriz ve 1990’larda ülkenin ekonomik yapılanmasının yeniden düzenlemesi sırasında  yaşanan krizlere nazaran hem ekonominin daha fazla yaralandığını hem de işsiz  sayısının daha fazla olduğunu gösteriyor.

Pekin yönetiminin, geçen yıl mart ayında 2020 yılı için ekonomik  büyüme hedefinin yüzde 6 civarında olması yönünde yaptığı açıklama sonrası  ekonominin bu yılı hangi büyüme rakamlarıyla kapatacağı merakla bekleniyor.

SALGININ EN ÇOK ETKİLEDİĞİ KESİM GÖÇMEN İŞÇİLER

İşçi nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ini göçmen işçilerin oluşturduğu  ülkede, hükümetin paylaştığı verilere göre, göçmen işçi sayısı 2019 yılı  itibarıyla 290 milyon 770 bine ulaştı.

Bu kişilerin  116 milyon 520 bini bulundukları eyalet veya kentlerde  174 milyon 250 bini ise diğer eyalet ve kentlerde çalışıyor.  Göçmen işçilerin,  80 milyonu imalat, 50 milyonu inşaat, 30 milyonu toptan ve perakende satış  sektörlerinde, kalanı ise hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor.

İhracat odaklı firmalar, küçük ve orta ölçekli  şirketlerin temel işçi  kaynağını oluşturan göçmen işçiler, ihracat ve hizmet sektörünün yeniden  faaliyete başlamasının gecikmesinden dolayı salgından en fazla etkilenen kesim  oldu.

Salgın döneminde birçok kent ve eyaletin giriş çıkışlara  kapatılmasının ardından yeniden iş aramaya başlayan göçmen işçilere ek olarak  üniversite ve dengi okullardan yeni mezun 9 milyona yakın genç de iş aramaya  koyulacak.

Salgının belirli bir ölçüde dizginlenmesinin ardından fabrikalar,  okullar, restoranlar Kovid-19 önlemleri altında  “yeni normal” hayata dönmeye  başlarken, Kovid-19 önlemleriyle işe başlayan fabrikalar yüzde 80’in üzerinde  bir kapasiteyle çalışmaya başladı.

Halen Çin'in, kuzeyindeki bazı bölgelerde ve salgının ilk ortaya  çıktığı Vuhan’da zaman zaman Kovid-19 vakaları artıyor ve ülkede ikinci bir  salgın dalgası ihtimalini beraberinde getiriyor. Salgın önlemleriyle çalışan  fabrikaların "yeni normal" düzende işsizliği ne oranda azaltacağı bilinmiyor.




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