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Çin`de otomobil satışları düştü

26.02.2020 12:50

Son güncelleme : 26.02.2020 12:56
Çin`de otomobil satışları Ocak`ta %18.7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.



REUTERS

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %18.7 ile beklentilerin üzerinde gerileyerek, art arda 19. ayda düşüş kaydetti.

Çin Otomobil İmalatçıları Derneği (CAAM) resmi WeChat hesabında, yeni elektrikli araç satışlarının yıllık bazda %51.6 düştüğünü ve Çin'in otomotiv üretimi ve satış seviyelerindeki düşüşlerin koronavirüs salgınından dolayı Şubat ayında daha belirgin olacağını bildirdi.

ÇOK ZARAR VEREBİLİR

CAAM 13 Şubat'ta dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de satışların Ocak ayında %18 düşmesini beklediğini açıklamıştı. Çin otomotiv sanayi, 26 Şubat'a kadar 2,715 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının sektörde yaratacağı sorunlara hazırlanıyor.

Yerel yönetimler, Ocak ayının son iki haftasında seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı ve bölge sakinlerini kamusal alanlardan uzak durma konusunda uyardı. Sektör yöneticileri salgının ilk çeyrekte otomobil satışlarına ve üretime çok zarar verebileceğini ifade etmişti. 





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