Çin, geçen sene devreye aldığı ABD`den ithal 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.
Çin`den ABD`ye büyük jest!
06.02.2020 09:40
Son güncelleme : 06.02.2020 12:19
ABD ve Çin geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması üzerinde anlaştıktan sonra, bu adım ikinci aşama ticaret anlaşması için müzakere koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'ta TSİ 08:01'den itibaren geçerli olmak kaydıyla yarıya düşürecek.
Açıklamaya göre, ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergileri %10'dan %5'e düşürülecek, bazı ürünlere yönelik ekstra gümrük vergileri ise %5'den %2.5'e indirilecek.
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|
|YKBNK
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|% 2,67
|
|THYAO
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|779.604.331
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|% 0,13
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|Alış
|Satış
|%
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|1.560
|1.560
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|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,63
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
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|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
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|Gümüş.Ons
|17,69
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|0,09
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|Gümüş Gr.
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