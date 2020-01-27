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Çin`den dev bütçe! Dudak uçuklattı

27.01.2020 15:02

Son güncelleme : 29.01.2020 09:57
Çin Maliye Bakanlığı (MOF), yeni korona virüsü (2019-nCoV) durdurmak için toplam 11.21 milyar yuan (yaklaşık 1.63 milyar ABD doları) ayırdığını duyurdu.



FOREKS

Çin Maliye Bakanlığı (MOF), yeni korona virüsü (2019-nCoV)  durdurmak için toplam 11.21 milyar yuan (yaklaşık 1.63 milyar ABD  doları) ayırdığını duyurdu. Tahsis edilen fonlar, MOF çevrimiçi bir  bildiride, tıbbi cihazların ve salgın kontrol malzemelerinin tıbbi  tedavisi ve tedariki için kullanıldığını söyledi. Yetkililer, Çin’in  salgın önleme ve kontrolü için yeterli fon desteği sağlama çabalarını  hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

Kızılhaç da yardım topluyor

Öte yandan Çin Kızılhaç Derneği, Çin’de yayılan yeni korona virüsü  salgınıyla mücadele etmek için toplam 366 milyon yuan değerinde ayni  ve nakdi bağış toplandığını açıkladı. Derneğe yapılan bağışlar  arasında 345 milyon yuan tutarında nakdi bağışın yanı sıra, 20 milyon 707 bin yuan değerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu aktarıldı.

Toplanan bağışların, tıbbi donanım ve malzeme alımı ile Wuhan’daki  yeni hastanelerin inşasının yanı sıra salgını önleme konusundaki diğer  çalışmalarda kullanılacağı bildirildi.

Çin Kızılhaç Derneği, ayrıca Çin dışından bağışlar için de özel  bir hattın hizmete girdiğini duyurdu.





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