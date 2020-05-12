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Çin`in ABD`deki yatırımları geriledi

12.05.2020 09:14

Son güncelleme : 12.05.2020 09:14
Çin`in ABD`deki doğrudan yatırımları, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin etkisiyle geçen yıl 2009`dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi ve 5 milyar dolar olarak hesaplandı.



AA

New York merkezli araştırma şirketi Rhodium Group, "İki Yönlü Yol -  ABD-Çin Yatırım Trendleri" raporunun 2020 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımlar, 2019'da bir  önceki seneye göre yüzde 7,4 azalarak 5 milyar dolara düştü ve 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'DEKİ ÇİN YATIRIMLARI 2016'DA ZİRVE YAPMIŞTI

Söz konusu yatırım tutarının düşmesinde iki ülke arasındaki ticaret  gerilimleri ve Çin hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar etkili oldu. Çin'in  ABD'ye yaptığı doğrudan yatırım, 2018'de 5,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.  Ülke'nin ABD'deki yatırımları 2016'da ise 45 milyar dolar seviyesine ulaşarak zirve yapmıştı.

ABD'nin Çin'e yaptığı doğrudan yatırımlar ise bu dönemde artış  gösterdi. Ülkenin Çin'deki yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 14 milyar dolara ulaştı. ABD'li şirketlerin Çin'e yaptığı yatırımlar,  2018'de ise 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

YATIRIMLARDA KOVİD-19 ETKİSİ

ABD ile Çin arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının  ikili sermaye akışına yönelik bu yıl için olumlu bir görünüm oluşturmasına  rağmen, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını kısa vadeli görünümün değişmesine  neden oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret edilen  raporda, Çin'in ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımların bu yılın ilk çeyreğinde  neredeyse durma noktasına geldiği ve sadece 200 milyon dolar seviyesinde  gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, Çin'in ABD'deki yatırımlarının bu yılın ikinci yarısında  toparlanma ihtimali olduğu ancak tüm yıla ait verilerin virüsün etkisini  göstereceği ifade edildi.




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