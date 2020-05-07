GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin`in dış ticaret fazlası yükseldi

07.05.2020 11:32

Son güncelleme : 07.05.2020 11:32
Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisi ve talebi düşürerek tedarik zincirine zarar vermesine karşın Çin`in ihracatı Nisan`da beklenmedik şekilde yükseldi ve dış ticaret fazlası 45.34 milyar dolara çıktı.



DHA

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Nisan ayı ihracatı, yüzde 15 dolayındaki düşüş beklentilerine karşın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 yükseldi ve Aralık ayından bu yana ilk defa büydü. Çin'in ihracatı Mart ayında yüzde 6.6, Ocak ve şubat aylarında da yüzde 17.2 düşmüştü.

Buna karşılık, Caixin/Markit PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre Çin hizmetler sektöründe düşüş sürüyor. Buna göre,  Mart'ta 43 düzeyinde olar Caixin/Markit PMI Nisan'da 44.4 düzeyine yükselse de eşik değer olan 50'nin altında kaldı.

İhracat verisi Nisan'da beklentilerin üzerinde gelse de Çin'in ihracat görünümü dünya genelinde devam eden sağlık krizi küresel resesyon endişelerini artırırken zayıf kalıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme ve artan işsizlik muhtemelen Çin ürünlerine olan talebi önümüzdeki aylarda düşürebilir.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:1698.975
Değişim :  0,41% |  403,84
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.078 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.823.256 % 10,00  
IZTAR 5,72 1.246.771 % 10,00  
RODRG 2,42 345.002 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
ARTI 2,42 174.755 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9156 8,9603 % 0,64  
Frank 7,3793 7,4237 % 0,31  
Riyal 1,9192 1,9288 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 6,70  
Altın Gr. 393 393 3,14  
Cumhuriyet 2.517 2.569 19,70  
Tam 2.591 2.636 20,10  
Yarım 1.265 1.288 9,90  
Çeyrek 630 644 4,90  
Gümüş.Ons 15,01 15,05 0,19  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,34 29,34 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru