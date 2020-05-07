Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisi ve talebi düşürerek tedarik zincirine zarar vermesine karşın Çin`in ihracatı Nisan`da beklenmedik şekilde yükseldi ve dış ticaret fazlası 45.34 milyar dolara çıktı.
Çin`in dış ticaret fazlası yükseldi
07.05.2020 11:32
Son güncelleme : 07.05.2020 11:32
DHA
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in Nisan ayı ihracatı, yüzde 15 dolayındaki düşüş beklentilerine karşın, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 yükseldi ve Aralık ayından bu yana ilk defa büydü. Çin'in ihracatı Mart ayında yüzde 6.6, Ocak ve şubat aylarında da yüzde 17.2 düşmüştü.
Buna karşılık, Caixin/Markit PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre Çin hizmetler sektöründe düşüş sürüyor. Buna göre, Mart'ta 43 düzeyinde olar Caixin/Markit PMI Nisan'da 44.4 düzeyine yükselse de eşik değer olan 50'nin altında kaldı.
İhracat verisi Nisan'da beklentilerin üzerinde gelse de Çin'in ihracat görünümü dünya genelinde devam eden sağlık krizi küresel resesyon endişelerini artırırken zayıf kalıyor.
Yavaşlayan küresel büyüme ve artan işsizlik muhtemelen Çin ürünlerine olan talebi önümüzdeki aylarda düşürebilir.
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|% 2,11
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