Çinli batarya üreticisi CATL, Tesla ile anlaştı















Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Techonology (CATL), Tesla ile batarya tedarik anlaşması imzaladı.Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek anlaşma Haziran 2022'de bitecek.Anlaşma çerçevesinde Tesla, alacağı batarya hacmine kendi ihtiyaçlarına göre karar verecek.Tesla, CATL'den alacağı bataryaları Shanghay'daki fabrikasında üretmekte olduğu Model 3 sedan araçlarda kullanmayı planlıyor.