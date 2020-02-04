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Çinli batarya üreticisi CATL, Tesla ile anlaştı

04.02.2020 11:36

Son güncelleme : 04.02.2020 17:14
Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Techonology (CATL), Tesla ile 2 yıllık batarya tedarik anlaşması imzaladı. Tesla, CATL`den alacağı bataryaları Shanghay`daki fabrikasında üretmekte olduğu Model 3 sedan araçlarda kullanmayı planlıyor.



Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Techonology (CATL), Tesla ile batarya tedarik anlaşması imzaladı.

Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek anlaşma Haziran 2022'de bitecek.

Anlaşma çerçevesinde Tesla, alacağı batarya hacmine kendi ihtiyaçlarına  göre karar verecek.

Tesla, CATL'den alacağı bataryaları Shanghay'daki fabrikasında üretmekte olduğu Model 3 sedan araçlarda kullanmayı planlıyor.




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