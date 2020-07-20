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Citi temel metal fiyat tahminlerini açıkladı

20.07.2020 09:04

Son güncelleme : 20.07.2020 09:04
Citi, 2020 ve 2021 için temel metal fiyat tahminlerini açıkladı.



Citi, bu yıl alüminyum fiyatlarının ortalama 1.635 dolar/ton, 2021'de 1.900 dolar/ton olmasını bekliyor.

Banka, bakır fiyatlarının ise bu yıl ortalama 5.848 dolar/ton, 2021'de 6.650 dolar/tona çıkmasını öngörüyor.

Citi, 2020'de kurşun fiyatlarının 1.805 dolar/ton, 2021'de 1.975 dolar/ton, nikel fiyatlarının 2020'de 12.860 dolar/ton, 2021'de 13.750 dolar/ton, çinko fiyatlarının bu yıl ortalama 2.110 dolar/ton ve 2021'de 2.215 dolar/ton olmasını bekliyor.




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