Citi temel metal fiyat tahminlerini açıkladı















Citi, bu yıl alüminyum fiyatlarının ortalama 1.635 dolar/ton, 2021'de 1.900 dolar/ton olmasını bekliyor.Banka, bakır fiyatlarının ise bu yıl ortalama 5.848 dolar/ton, 2021'de 6.650 dolar/tona çıkmasını öngörüyor.Citi, 2020'de kurşun fiyatlarının 1.805 dolar/ton, 2021'de 1.975 dolar/ton, nikel fiyatlarının 2020'de 12.860 dolar/ton, 2021'de 13.750 dolar/ton, çinko fiyatlarının bu yıl ortalama 2.110 dolar/ton ve 2021'de 2.215 dolar/ton olmasını bekliyor.