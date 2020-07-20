Citi, 2020 ve 2021 için temel metal fiyat tahminlerini açıkladı.
Citi temel metal fiyat tahminlerini açıkladı
20.07.2020 09:04
Son güncelleme : 20.07.2020 09:04
Citi, bu yıl alüminyum fiyatlarının ortalama 1.635 dolar/ton, 2021'de 1.900 dolar/ton olmasını bekliyor.
Banka, bakır fiyatlarının ise bu yıl ortalama 5.848 dolar/ton, 2021'de 6.650 dolar/tona çıkmasını öngörüyor.
Citi, 2020'de kurşun fiyatlarının 1.805 dolar/ton, 2021'de 1.975 dolar/ton, nikel fiyatlarının 2020'de 12.860 dolar/ton, 2021'de 13.750 dolar/ton, çinko fiyatlarının bu yıl ortalama 2.110 dolar/ton ve 2021'de 2.215 dolar/ton olmasını bekliyor.
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9090
|
6,8624
En Düşük
6,8530
18:057,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8628
En Düşük
7,8177
18:05398,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 399,02
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,30
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5780
|8,6210
|% -0,15
|
|Frank
|7,2755
|7,3193
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,23
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,50
|
|Tam
|2.672
|2.684
|16,90
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,30
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,00
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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