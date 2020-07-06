Commerzbank CEO`su Zielke istifa etti















Commerzbank Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na Zielke'nin istifasını kabul etmesini ve 8 Temmuz'da bu konuda karar almasını tavsiye etti.



Bu arada Commezbank Denetim Kurulu Başkanı Stefan Schmittmann da 3 Ağustos'tan geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını duyurdu.



Commerzbank'taki bu gelişmeler sonrası açıklama yapan Almanya Maliye Bakanlığı, Commerzbank'ta var olmaya devam edeceklerini belirtti.



Açıklamada, "Commerzbank'ın en büyük hissedarı olarak, Zielke ve Schmitmann'a hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Commerzbank, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ihracatın finansmanında merkezi bir rol oynuyor." denildi.