GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Corona krizi Büyük Bunalım`dan da ağır`

20.04.2020 17:09

Son güncelleme : 20.04.2020 17:28
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizin, 1930`larda yaşanan Büyük Bunalım`dan daha ağır olduğuna dikkat çekti.



DHA

Bulgaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Georgieva, Covid-19 krizinin 2020 yılında 170 ülke ekonomisinde daralmaya neden olacağını vurguladı.

Bulgaristan'ın, Covid-19 krizine karşı bir dizi koruyucu önlem aldığına dikkat çeken Georgieva, bunun yanında bazı yeni düzenlemeler yapılmasına gereksinim olabileceği uyarısı da yaptı.

Georgieva, kendi ülkesi olan Bulgaristan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 4.0 daralmasının beklendiğini, ancak 2021'de yüzde 6.0 büyüme öngörüldüğünü vurguladı.

Georgieva geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyanın yarısının, Covid-19 pandemisinin etkileriyle küresel ekonomide yaşanan çöküş koşullarında IMF'den yardım istediğini açıkladı.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Georgieva, "Bugün yaşadığımız acil durum, bugüne kadar olanların hiçbirine banzemiyor" dedi ve bu nedenle IMF'nin de gelen talepleri çok hızlı karşıladığının atını çizdi.

Tüm ülkelere, sağlık sistemlerinin aksamadan çalıştığına emin olmaları çağrısı da yapan Georgieva, savunmasız ve korunmasız insanların, ilk müdahale ekiplerinin ancak bu şekilde korunabileceğine dikkat çekti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:1198.649
Değişim :  0,48% |  469,23
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.068
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,42 160.584 % 10,00  
EGCYH 0,33 337.727 % 10,00  
ISGSY 5,51 11.393.694 % 9,98  
BIZIM 12,23 78.733.520 % 9,98  
DOKTA 26,46 22.729.867 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6116 8,6548 % -0,31  
Frank 7,1474 7,1904 % 0,09  
Riyal 1,8445 1,8538 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 3,37  
Altın Gr. 376 376 1,08  
Cumhuriyet 2.414 2.470 -53,40  
Tam 2.485 2.545 -51,20  
Yarım 1.207 1.237 -26,70  
Çeyrek 606 619 -13,30  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 0,08  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,02  
B. Petrol 26,69 26,69 -1,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru