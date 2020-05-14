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Corona uluslararası bankalarda batık kredi endişesini artırdı

14.05.2020 11:23

Son güncelleme : 14.05.2020 11:29
Uluslararası bankalar, corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik koşullardaki bozulmanın ardından artan batık kredi riskine karşı hareket geçerken, sorunlu krediler için ayrılan karşılıklar şimdiden 40 milyar doların üzerine çıktı.



AA

Dünya ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle tarihte benzeri görülmemiş  bir krizin eşiğine gelirken, sürecin her alanda olduğu gibi küresel bankacılık  sektörü açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Corona virüs salgını nedeniyle en gelişmiş ekonomilerde bile dengelerin  alt üst olması, şirketlerin iflas etmesi, işten çıkarmaların başlaması nedeniyle,  çok sayıda şirket ve kişinin bankalara olan kredi borcunun ödemeyeceği  düşünülüyor. Bu nedenle bankalar, Lehman Brothers’la başlayan küresel ekonomik  krizden 12 yıl sonra, bu kez virüs salgını nedeniyle batık kredi riski ile karşı  karşıya.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık İngiliz ekonomisinin 23 Mart tarihinde  karantinaya girmesi ile birlikte New York’un ardından dünyanın ikinci en büyük  finans merkezi konumunda olan Londra’nın finans merkezinde sokaklar bugün halen  boş. Ülkeler ekonomi ve iş gücü üzerinde yıkıcı etkileri olan karantina  uygulamasından çıkış yollarını ararken, bankalar ve finans kuruluşları da düşük  faiz ortamında verilen kredilerin tahsil edilememesi olasılığına karşı  kendilerini korumaya almak için adımlar atıyor.

BARCLAYS 123 SENELİK TARİHİNDE İLK KEZ BU SEVİYEDE KARŞILIK AYIRDI

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, corona virüs  salgınının bankaya toplam maliyetinin 2,1 milyar sterlini bulmasını bekliyor.  Üstelik bankanın bu yılın çeyreğindeki vergilendirme öncesindeki karı bir önceki  yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalarak 900 milyon sterline gerilemiş  durumda.

Şimdiden hazırlıklarını buna göre yapan bankanın üst yöneticisi (CEO)  Jes Staley, geçtiğimiz ay, “2,1 milyar sterlini kredi düzeltme bedeli olarak  ayırmamız, Kovid-19 salgınının olası etkisi konusundaki tahminlerimizi  yansıtmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu seviyede bir provizyon bankanın 123 senelik tarihinde ilk kez  ayrılıyor.

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC ise bu yılın ilk çeyreğindeki  vergi öncesi karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarıya inmesine  rağmen, batık kredilerin toplamının 2,4 milyar sterlin seviyesinde olmasını  bekliyor.

Corona virüs salgınında ekonomisi en ciddi şekilde darbe alan  İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, batık krediler için 900 milyon avro (972,5  milyon dolar), Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank ise 500 milyon avro  (540,2 milyon dolar) ayırmış durumda.

Sadece ABD’nin en büyük altı bankası geçen yıla oranla batık kredilere  karşı ayırdıkları provizyonu yaklaşık yüzde 350 artırarak 25 milyar dolara  yükseltti. Avrupa’daki bankalar ise batık kredi provizyonunu bir önceki yıla  kıyasla yüzde 269 artırarak 16 milyar dolara çıkardı.

Önümüzdeki haftalarda diğer önde gelen uluslararası bankaların batık  kredilere ilişkin yeni provizyon paketleri açıklamasıyla söz konusu meblağın  toplamda 50 milyar doları aşması bekleniyor.

"AYRILAN KARŞILIKLAR BANKALARIN BİRİNCİ ÇEYREK KARLARINI BELİRGİN ŞEKİLDE AŞAĞI ÇEKTİ"

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Swissquote  Bank Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, “Bankalar batık kredi risklerine karşı  önlemlerini çok sıkı bir şekilde almaya başladı. Birinci çeyrek bilançolarında  batık krediye karşı provizyonlar milyar dolarları aştı.” ifadelerini kullandı.

Alınan önlemlerin uluslararası bankaların birinci çeyrek karlarını  belirgin şekilde aşağı çektiğinin altını çizen Özkardeşkaya, “Fakat aynı zamanda  ödenmeyen kredi borçlarına karşı bankaların hazırlık yapması ve temellerinin  sağlam olması yatırımcının içini rahatlattı. Tabii, bu önlemler, sistemik bir  krizin önlenmesi açısından da önemli olduğundan banka hisselerine uzun vadede  destek verecek adımlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan gelişmiş ekonomilerde, salgın nedeniyle ekonomik daralmanın  finans kuruluşlarının öngörülerinin de üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ayrılan  batık kredi provizyonlarının da yeterli gelmeyebileceği ifade ediliyor.

"2008 KRİZİ FİNANS SEKTÖRÜNDEN BAŞLADI, ŞİMDİKİ DAHA ÇOK REEL SEKTÖR ALANINDA"

Örneğin, Citigroup Analisti Andrew Coombs’un hazırladığı bir raporda,  “Deutsche Bank, Avro Bölgesinde bu yılın sonunda yüzde 6,9 seviyesinde daralma  bekliyor. Bu da ayrıca iyimser bir tahmin.” ifadesine yer verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger  Kelly de ileride finans sektöründe oluşabilecek büyük şoklara ilişkin şu uyarıda  bulundu:

“Bence, şu anda yaşananlar ile son küresel finansal krizde yaşananlar  ayırmak lazım. 2008 krizi, finans sektöründe başladı ve kredi sıkışması yoluyla  reel ekonomiye sirayet etti. Şu anki durumda ise problemler daha çok reel sektör  alanında. Önümüzdeki zorluklardan biri, bu krizin finans sektörüne sirayet  etmesinin önüne geçtiğimizden emin olmak. Böyle bir durum reel sektörde  gördüğümüz problemleri daha da artırır.”

"ÇİN BANKALARININ SORUNLU KREDİLERİNİN TOPLAM HACMİ 2,1 TRİLYON DOLARA DENK GELİYOR"

Ayrıca, salgının ekonomik etkilerinin kısmen daha erken hissedildiği  Çin bankalarının varlık kalitelerine ilişkin endişeler de artıyor.

Çin otoriteleri bankalara zor durumda olan şirketleri kredi yoluyla  desteklemeleri çağrısında bulunsa da bankaların varlık kalitelerindeki bozulma  endişesi ile bu adımı atmakta çekimser davranabileceği düşünülüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’de  bankacılık sektöründe batık kredilerin toplam kredilere oranının geçen seneki  yüzde 1,5 seviyesinden bu yıl yüzde 3,5 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Stardard & Poor’s  ise yakın zamanda Çin bankalarının toplam ticari kredilerinin yüzde 11,5’inin  ödemelerinin ya gecikeceğini ya da takibe düşeceğini öngörüyor. Bu sorunlu  kredilerin toplam hacmi ise yaklaşık 2,1 trilyon dolara denk geliyor.

 






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