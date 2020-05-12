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Corona virüs Alman ekonomisini tehdit ediyor

12.05.2020 11:54

Son güncelleme : 12.05.2020 11:54
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, Almanya’da sanayi siparişlerinde, perakende satışlar ve imalatta ciddi kayıplara neden olurken salgının aynı zamanda istihdam piyasalarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.



AA

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 14-23 Nisan'da yaptırdığı bir araştırmaya göre ülkede 4 şirketten 3'ü Kovid-19 krizinin olumsuz etkilerini bekliyor.

Şirketleri en çok talep düşüşü ve likidite eksikliğinden etkiledi. Olumsuz etkilenen şirketlerin yaklaşık yarısı, işlerinin bir bölümü veya tamamını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Bakanlık , Alman ekonomisinin en erken üçüncü çeyreğe kadar istikrar  kazanmasını öngörmezken, Almanya'nın ekonomik büyümesinin, tedarik  zincirlerindeki olası aksaklıklardan ve çalışmaların askıya alınması nedeniyle  üretim kaybından, düşük ihracat talebinden ve iç ekonomide önemli tüketici  harcamalarının düşmesinden etkilenmesini bekliyor.

PERAKENDE SATIŞLARDA MARTTA SON 13 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Ülkede  reel perakende satışlar, mart ayında Kovid-19 salgınının etkisiyle bir önceki aya  göre yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde martta yüzde 13,4 artış  görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 10,1 düşüş kaydedildi. Gıda  dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında 1994’ten  beri en yüksek düşüş görüldü. Korona krizi, perakende sektörün de derin bir  bölünmeye neden olurken ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasının sert bir  şekilde vurduğu tekstil perakende ticareti, daha önce hiç olmadığı kadar gelir  kaybetti. Bunun yanında eczaneler ve süpermarketler kriz döneminde güçlü bir  büyüme gösterdi. Martta süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 10,3 artması  dikkati çekti.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), son anketine göre korona krizi,  mayıs ayında tüketiciler arasında satın almada bozulma devam ediyor. HDE, konuya  ilişkin yaptığı açıklamada “Haftadan haftaya, ekonomide korona krizinin negatif  sonuçları daha belirgin hale geliyor. Ciddi bir resesyon kaçınılmaz gibi duruyor.  Aynı zamanda, tüketici hissindeki bozulma da hızlanıyor. Mayıs ayında, HDE  tüketim barometresi üst üste iki aydır düştü. Daha önce mayıs ayında bir önceki  aya göre böyle büyük bir düşüş görülmedi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE YAKLAŞIK SON 30 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Almanya'da sanayi üretimi, Kovid-19 salgınının etkisiyle özellikle  sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesiyle martta şubat ayına göre yüzde  9,2 geriledi. Böylece, Kovid-19 salgını etkisiyle ülkede sanayi üretimi  kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşü gösterdi ve  sanayi üretiminin seviyesi yaklaşık son 30 yılın en düşük seviyesi olarak  kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi  yüzde 16,5 ve ara malı üretimi yüzde 7,4 düştü.

Martta tüketim malları üretimi yüzde 7,5 düşerken sanayi dışında  inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde  ise yüzde 6,4 düşüş kaydedildi. Ülkenin otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde  31,1 azalma görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, mart ayı sanayi üretimine ilişkin  “2020 yılına iyi bir başlangıç yapıldığı göz önüne alındığında, küresel salgının  tetiklediği üretim düşüşü ilk çeyrekte ılımlı kaldı. Ekonomideki kapanış mart  ayının ikinci yarısını etkiledi. Nisan ayında üretimde daha da keskin bir düşüş  beklenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede fabrika siparişlerinin de mart ayında yüzde 15,6 azaldığı  açıklandı. Bu düşüşte fabrika siparişlerinin Ocak 1991'de serinin başlangıcından  bu yana yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi  Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo), şubatta 2 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti  Endeksi martta eksi 20,8 puana geriledi.  Ifo, ülkede sanayi üretiminin gelecek  üç ay içinde düşeceğini belirtti. Küresel resesyon göz önüne alındığında, Alman  şirketleri fabrikalarını yeniden açıp üretimi artırabilmesine rağmen, küresel  olarak Alman mallarına olan talebin uzun süre zayıf kalacağı belirtiliyor.

2013’DEN BU YANA İLK KEZ, ÜLKENİN İHRACATININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış  ihracatı, söz konusu salgınının etkisiyle şubat ayına kıyasla martta yüzde 11,8  gerileyerek 99,2 milyar avro oldu.

Böylece ihracattaki bu düşüş, Ağustos 1990'da serinin başlangıcından  bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın bu yılın ilk 3 ayındaki ihracatı 2019'un aynı dönemine  göre yüzde 3,3 azalarak 324,9 milyar avroya düşerken ve ithalatı yaklaşık yüzde  2,9 azalarak yaklaşık 273,1 milyar avroya geriledi.

2013’ten bu yana ilk kez, ülkenin ihracatının bu yıl düşmesi  bekleniyor. Alman hükümeti ihracatta yüzde 11,6'lık bir düşüş bekliyor. Ekonomi  Bakanlığı, "Korona salgınının etkisi, küresel ekonomiyi, büyüklüğü 2008/09  finansal krizini aşacak olan ciddi bir resesyona sürüklemektedir."  değerlendirmesinde bulunuyor.

BU YIL 2009'DAN BERİ İLK KEZ EKONOMİDE RESESYON GÖRÜLECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB  ekonomisinin yüzde 7,4 ve  Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5,  daralacağını öngörüyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji bakanlığı, Alman ekonomisini İkinci Dünya  Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Bakanlık, GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha  fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin  bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve  salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki  etkisiyle  GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor. Alman ekonomisi 2008 finansal  kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüştü. Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik  büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek.  Gelecek yıl ekonominin toparlanarak yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret ediliyor.

Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl Kovid-19 kriziyle mücadele ederken  yüzde 6’ya kadar küçülebileceğini öngörüyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekonomik faaliyetlerin  kısıtlandığı mart ayından bu yana Alman ekonomisinin yüzde 16 daraldığını  belirtti. Wollmershaeuser, "Bu (yüzde 16 daralma), Almanya'nın GSYH'sinin ilk  çeyrekte yüzde 1,9 küçüleceği anlamına geliyor. İkinci çeyrekte yüzde 12,2  oranında bir daralma beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri 15 Mayıs’ta açıklanacak.

“AVRUPA‘DA BİRÇOK SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM DURMUŞ, TEDARİK VE DEĞER ZİNCİRLERİ İSE TAHRİP OLMUŞ DURUMDA”

Alman ekonomisinin durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde  bulunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Berlin Temsilcisi  Alper Üçok, Avrupa’nın Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenen kıta olması  nedeniyle pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinin en yoğun yaşandığı ülkeler de  Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi.

AB’nin son ekonomik görünüm raporuna göre 2020‘de İtalya’da yüzde 9,5,  İspanya’da yüzde 9,4, İngiltere’de yüzde 8,3, Fransa’da yüzde 8,2 ve Almanya’da  yüzde 6,5 ekonomik daralma öngördüğünü hatırlatan Üçok, “Avrupa‘da birçok sanayi  sektöründe üretim durmuş, tedarik ve değer zincirleri ise tahrip olmuş durumda.”  diye konuştu.

Üçok, Türkiye’nin de Gümrük Birliği ile dahil olduğu AB tek pazarı ise  Schengen Anlaşması’nın dondurulması ve sınır kontrolleri nedeniyle tam olarak  işlememekte olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinde pandeminin dinamikleri ile yarattığı olumsuz  etkiye ilave olarak kısa dönemde Avrupa’nın olumsuz ekonomik görünümünden  kaynaklanan bir zorluk yaşanacaktır. Türkiye ihracatının yarısını Avrupa‘ya  gerçekleştiriyor. Almanya‘ya yapılan ihracat ise tek başına toplam ihracatın  yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Avrupa’da talebin düştüğü bu koşullarda  Avrupa‘ya ihracatımızın da olumsuz etkilenmekte olduğu açıktır. Ekonomik görünüm  büyük bir belirsizlik içindeyken Avrupa’dan yeni yatırımlar da kısa dönemde  gerçekçi değildir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizm gelirlerinde  de özellikle Avrupalı turist sayısında büyük düşüşler nedeniyle azalma olması  muhtemel. Tüm bu nedenlerle pandemi, Avrupa ile ekonomik entegrasyonu çok yoğun  olan Türk ekonomisine Avrupa’dan kaynaklanan bir ilave ek yük getirecektir.”

AVRUPA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİN DAHA DA YOĞUNLAŞMASI İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR

Mevcut durumdaki riskler yanında özellikle Avrupa ile ekonomik  ilişkilerin daha da yoğunlaşması için önemli fırsatların da olduğunu söyleyen  Üçok, “Avrupa sanayilerinin tedarik zincirlerinin uzak bölgelerden Avrupa‘ya veya  Avrupa‘ya yakın bölgelere kayma süreci pandemiden önce tekstil, otomotiv yan  sanayi gibi belli sanayi sektörlerinde zaten başlamıştı, pandemi ile bunun  kapsamı genişleyecek ve şiddeti büyüyecektir.

Türkiye’nin de zaten önemli bir sanayi ülkesi olması, gelişmiş  altyapı, eğitimli iş gücü, donanımlı mühendis ve teknisyen kaynağı ile bu  süreçten birçok sanayi iş kolunda olumlu etkilenmesi olasıdır. Özellikle  otomotiv, ilaç, kimya, makine, elektronik, metalürji, tekstil gibi sektörlerde  Avrupa ile daha sıkı bir değer zinciri kurulabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için  şuan pandemiden olumsuz etkilenen sanayi sektörlerine gereken desteklerin  verilerek endüstriyel faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Bu yeni süreçte  başarıyı kolaylaştıracak önemli bir unsursa AB ile Gümrük Birliğinin artık  21.yüzyılın şartlarına uygun olarak güncellenmesi olacaktır.” değerlendirmesinde  bulundu.




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