Credit Suisse çalışan sayısını azaltabilir















SonntagsZeitung'un haberine göre Credit Suisse, kar hedeflerine ulaşmak için yeni bir tasarruf programı çerçevesinde yüzlerce çalışanını işten çıkarmayı değerlendiriyor.Habere göre, tasarruf planı çerçevesinde düşünülen tedbirler arasında 120 şubenin kapatılması da var.SonntagsZeitung haberinde, Credit Suisse yönetiminin tasarruf tedbirleri konusunda henüz nihai kararını vermediğini de belirtti.