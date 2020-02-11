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Daimler`in 2019`daki karı yüzde 64,4 düştü

11.02.2020 15:41

Son güncelleme : 11.02.2020 16:01
Alman otomotiv üreticisi Daimler AG Grubu’nun karı, 2019`da önceki yıla göre yüzde 64,4 düşerek 2,7 milyar euroya geriledi. Daimler`in bilançosu; dizel emisyon skandallarındaki yasal zorunluluklar, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlar, hatalı Takata hava yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflar ve üretimle ilgili maliyetlerin şirketin gelirlerini baskılamasından etkilendi.



AA

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'ta olan  Daimler AG Grubu, 2019 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2018'de 7,58 milyar euro net kar elde eden Daimler'in karı,  geçen yıl 2,71 milyar euro oldu. Şirketin karı, 2018'e göre yüzde 64,4 düştü.

Daimler'in bilançosu; dizel emisyon skandallarındaki yasal  zorunluluklar, elektrikli araçlara yönelik yüksek yatırımlar, hatalı Takata hava  yastıklarının geri çağrılmasına yönelik masraflar ve üretimle ilgili maliyetlerin  şirketin gelirlerini baskılamasından etkilendi.

Hisse başına kazanç, 2019'da 6,78 eurodan 2,2 euroya geriledi. Grup  gelirleri ise önceki yıla göre yüzde 3 artarak 172,7 milyar euroya yükseldi.  Daimler'in faiz ve vergi öncesi 2019 karının da 11,1 milyar eurodan 4,3 milyar  euroya düşmesi dikkati çekti. Tüm birimlerdeki toplam Daimler AG satışları, 3,35  milyon araçtan 3,34 milyon araca geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı  Ola Kallenius, finansal sonuçlardan memnun kalmadıklarını belirterek, şirketin,  maliyetleri düşürme ve kazançlarını artırma için doğru yolda olduğunu kaydetti.





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