Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Darphane gram altın üretimine yeniden başladı

04.06.2020 13:17

Son güncelleme : 04.06.2020 13:27
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Kuyumculardan giden tüm altın talepleri, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından hızla karşılanıyor. Ayrıca, darphanenin 1 gramlık altın üretimine yeniden başladığını da belirtmek isteriz" dedi.



AA

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

1 Haziran’la birlikte birçok farklı sektörün yeniden ticarete  başladığını hatırlatan Atayık, pandemi sonrası normalleşme adımlarında yeni bir  sayfa açıldığını söyledi.

40 bin işletmeden oluşan Türk kuyumculuk sektörü ve tarihi merkezi  Kapalıçarşı'nın da yeniden "merhaba" dediğini aktaran Atayık, "23 Mart’ta virüsle  mücadeleye destek vermek amacıyla tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre, tam 70  gün kapısına kilit vurulan tarihi yapıyla sadece Kapalıçarşı değil,  etraflarındaki hanlar ve çarşılar da kapatılmıştı.

Çarşıyla birlikte bir anlamda kuyumculuk sektörü de ticarete uzun bir  mola vermişti. Her ne kadar üretim Kuyumcukent, Vizyon Park ve Yenibosna  bölgesine taşınsa bile Kapalıçarşı, perakende ve toptan ticarette sadece  kuyumculuğun değil, birçok farklı sektörlerin de değişmez merkezi olmaya devam  ediyor." diye konuştu.

"Kapalıçarşı’nın iki aydan fazla bir süre kapalı kalmasıyla altında  piyasadaki oyuncuların azlığı nedeniyle sağlıklı bir fiyat oluşamıyordu." diyen  Atayık, altının alış ve satışı arasındaki makasın açıldığını hatırlattı.

1 Haziran tarihiyle birlikte Çarşı’nın ve işletmelerin açılmasıyla  birlikte daha rekabetçi fiyatların oluşacağı bir döneme girildiğini ifade eden  Atayık, bu nedenle altının alış ve satışı arasındaki makasın kapanmasını  beklediklerini söyledi.

"YASTIK ALTINDAKİ ALTIN BİRİKİMLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Atayık, ABD ve Avrupa’da çarkların yeniden dönmesi için açıklanan  teşvik paketlerinin ve Kovid-19’la ilgili olumlu veri akışının finans  piyasalarının yeni aya pozitif olarak başlamasına neden olduğunu söyledi.

Atayık dolardaki fiyat hareketleri ile ilgili şu değerlendirmeyi  yaptı:

"Piyasada her bollaşan meta gibi, likidite olarak bu kadar doların  sürülmesi doğal olarak bir değer kaybına yol açıyor. Daha önce 103’e çıkan dolar  endeksi, protestoların devam etmesi, yeni teşvik paketi ve Amerika’daki işsiz  sayısının 40 milyonu geçmesinin de etkisiyle 97’ye kadar geriledi. Dolardaki bu  gerileme gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de olumlu etkiliyor."

İç piyasada ise kademeli normalleşme sürecine geçiş izni veren  hükümetin, diğer yandan da piyasada talebin oluşması amacıyla kamu bankalarının  önderlik ettiği konut, taşıt, tatil ve sosyal hayatı destekleme alanında cazip  kredi seçeneklerine öncülük ettiğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar görülmemiş cazip faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle  teşvik paketi açıklandı. Kuşkusuz, bu faiz oranları etkilediği geniş alanlar  nedeniyle hem ekonomiye canlılık getirecek, hem de birçok vatandaşımız, ertelenen  taleplerini hayata geçirmek, bu teşvik paketlerini değerlendirmek amacıyla yastık  altındaki altın birikimlerini ortaya çıkarabilir."

Altın ve döviz alanında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararlı  politikaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) zamanında ve  hızlı müdahaleleri, gerek Katar’la yapılan swap anlaşması, yeni anlaşma  beklentileri ve altın ve dövize getirilen vergiler nedeniyle iç piyasada  spekülatif hareketlerin azaldığı bir dönemden geçiyoruz."

Tüm dünyada olduğu gibi dolar kurunun, Türkiye'de de düşüş trendi  içerisinde olduğunu aktaran Atayık, "Altının onsu ise bir süredir, 1,720- 1,740  dolar arasında gidip geliyor. Zaman zaman 1,700’ün altına ve 1,750 bandını aşsa  da özellikle fon yatırımcılarından gelen satışlarla birlikte gerileyebiliyor.  Amerika ve Avrupa’nın yeni teşvik paketleriyle parasal genişleme politikalarını  sürdürmesi, zaman zaman durulsa da ABD-Çin Ticaret Savaşları’nın gündemin ilk  sıralarında yer alması ve Amerika’da bir hafta önce başlayan protestolar, finans  piyasalarındaki bahar havasına rağmen altına yarıyor." ifadelerini kullandı.

"ÇEYREK ALTIN 2 HAZİRAN'DA 608 TL’YE KADAR DÜŞTÜ"

Atayık, mevcut süreç nedeniyle analistlerin ve uzmanların haftalardır  beklediği 1,700 ve daha da altına doğru sarkan düzeltme hareketlerini altının  onsunda görülemediğini söyledi.

Ancak, ticaret savaşları, parasal genişleme ve düşük faiz  politikalarının devamı sinyallerine rağmen özellikle geçtiğimiz günlerde  açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) beklentilerden  iyi gelmesiyle altının ons fiyatlarının aşağıya doğru baskılandığını aktaran  Atayık, şöyle konuştu:

"Çeyrek altın ve gram altının ons fiyatlarının 1,720 dolar üstü  seviyede olmasına rağmen doların düşüşüne paralel gerilediğini görüyoruz.  Geçtiğimiz haftalarda 396 TL’yi gören gram altın 371 TL, daha önce 640 TL’yi  geçen çeyrek altın ise 608 TL’ye kadar geriledi. Veriler bize gram altının son 1  ay içerisinde 391 TL’den 371 TL bandına düştüğünü gösteriyor.

Benzer veri grafiğini çeyrek altında da gözlüyoruz. 7 Mayıs'ta 640  TL’yi gören çeyrek altın ise 2 Haziran'da 608 TL’ye kadar düştü.

Analistler, altının ons fiyatında teknik olarak 1,740 destek  seviyesinin aşağıya doğru kırılmasının ardından finans piyasalarındaki pozitif  yansımalarla dün ons altının 1,710 ve akabinde 1,700'ün altına gerilediğine  dikkati çekiyor.

Analistlere göre ons altında 1,694 ve 1,683 sonraki destek bölgeleri  olarak takip edilebilir, olası tepki alımlarında ise 1,713 ve 1,725 seviyeleri  yeni direnç noktaları oluşturabilir.

"ALTINDA FARKLI BİR TABLO ORTAYA ÇIKABİLİR"

Mustafa Atayık, açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin biraz  üstünde kalması nedeniyle dolardaki düşüş trendinin yerini yükselişe bıraktığını  aktararak, şöyle devam etti:

"Analistlerin görüşü, kısa vadede gram altında 380-365 TL, çeyrek  altında dolar kurundaki düşüşün de etkisiyle 620- 585 TL bandının takip  edilebileceği şeklinde…Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dar bir bant  aralığında dalgalanması bekleniyor. Piyasalar henüz  Amerika'daki protesto  gösterilerini fiyatlara yansıtmadı. Bu olayların kontrolden çıkarak arzu  edilmeyen boyutlara evrilmesi durumunda ise altın ve döviz fiyatlarında farklı  bir tablo ortaya çıkabilir."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:12109.475
Değişim :  0,33% |  363,41
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.738 En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MNDRS 2,55 205.975.688 % 9,91  
EGCEY 1,01 703.612 % 9,78  
MRSHL 92,30 26.231.714 % 9,69  
EGCYH 0,68 686.274 % 9,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4547 8,4971 % 0,07  
Frank 7,0215 7,0638 % 0,56  
Riyal 1,7973 1,8063 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 8,83  
Altın Gr. 371 371 3,55  
Cumhuriyet 2.412 2.443 16,90  
Tam 2.483 2.514 17,40  
Yarım 1.212 1.227 8,50  
Çeyrek 606 614 4,20  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,02  
B. Petrol 39,37 39,37 -0,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru