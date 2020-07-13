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Darphane hizmet ihracatına hazırlanıyor

13.07.2020 10:48

Son güncelleme : 13.07.2020 10:48
Halihazırda KKTC kimlik kartlarını üreten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, komşu coğrafya ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.



AA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya  göre, kamuoyunda altın ve madeni para basımı ile tanınan Darphane, pasaport ve  kimlik kartlarından kıymetli evraklara uzanan çeşitteki ürün ve hizmetiyle,  gündelik işlerin güven unsurlarını oluşturan çok önemli işleri yürütüyor.

Darphane, matbu evrak görevi kapsamında sürücü belgesi ve aile  cüzdanlarının uluslararası standartlarda güvenlikli üretimini sağlıyor.

Soğuk damga ve resmi mühür, bandrol, motorlu araç tescil belgesi ile  yurt  dışı çıkış harç puluna kadar uzanan resmi belge sürecinde Darphane imzası  bulunuyor.

Halihazırda KKTC kimlik kartlarını üreten Darphane, komşu coğrafya  ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını  da sürdürüyor.

Açıklamada, teknolojik ihtiyaçlarına göre uluslararası standartlara  uygun yeni ürünler geliştirilmeyi sürdüren Darphane'nin yakın zamanda  uluslararası ve yerel firmalarla  madeni para ve değerli evrak ürün gamlarından  oluşan çeşitli projelerde iş birliklerine gideceği belirtildi.

Verilen bilgiye göre, her türlü güvenlikli belge üretebilecek tüm alt  yapı ve yüksek bilgi birikimine sahip olan Darphane, çok yakında yeni nesil  pasaport üretimine geçmek için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının tekrar Darphane  tarafından üretilmesi yönünde gerekli  çalışmalar da ilgili kurumlar ile  görüşülerek başlatıldı.

Pasaport ve kimlik kartlarının Darphane tarafından üretilmesi  stratejik önem taşıyor. Çünkü olası sahtecilik, insan kaçakçılığı ve terör gibi  olaylarla etkin mücadele için kimlik ve pasaport gibi ürünlerin yüksek güvenlikle  üretimi ve dağıtılması gerekiyor.

Ayrıca değerli kağıtların kamu kurumlarınca üretilmesi, kamu  kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından da büyük öneme sahip. Değerli  evrakların üretimi görevi kanun ile Darphane'nin sorumluluğuna verilmiş  bulunuyor.

BANDROLLERE DARPHANE İMZASI

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2020 yılı içinde bandroller Darphane  ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde basılacak.

Darphane, bandrol üretimi ve tüm uygulama faaliyetlerini yerine  getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane ve  Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında, 22 Ocak 2020 tarihinde, "Bandrollü Ürün  İzleme Sistemi Kapsamında Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve  Alkollü İçkilerde Bandrol, Kod, Kodlanmış Etiketler ve Benzeri Vasıtalar İle Ürün  İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi"ne dair imzalanan protokolle, bandrol  üretim ve uygulama sorumluluğu Darphane'ye verildi.

Darphane, gelişmiş makine parkurları, güncel yazılım altyapısı ve  tecrübeli personel yapısı ile güvenlikli matbu evrak üretiminde uzun yıllardır  başarılı ve istikrarlı bir üretim gerçekleştiriyor. 

Uluslararası fuarlarda da boy gösteren Darphane'nin  inovatif  yaklaşımı ile mevcut makine parkurları ve kullanılan yazılımlar, sektördeki  gelişmeler ile ulusal ve uluslararası standartlardaki değişim ve ihtiyacı  karşılamak için sürekli yenileniyor.

Darphane, 2020'de kurmuş olduğu Ar-Ge Müdürlüğü ile üniversiteler ve  araştırma merkezleriyle kurduğu iş birlikleri sayesinde devamlı bir gelişim  süreci içerisinde bulunuyor.

Faaliyet göstermiş olduğu  sektörün dünyadaki çatı örgütleri ile olan  iş birlikleri  sayesinde dünyadaki  sektörel değişim ve dönüşümü yakında takip  eden Darphane, üretim süreçlerinde yalın yönetim  modellerini uygulayarak   maksimum kalite ve maksimum verimi hedefliyor.

Kurum ayrıca personel yetkinliğini artırmak ve kurum içi inovasyon  kültürünü geliştirmek için düzenli yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri de  gerçekleştiriyor.




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