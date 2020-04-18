GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Darphane ihalelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

18.04.2020 13:44

Son güncelleme : 18.04.2020 13:44
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü`nün Kamu İhale Kanunu`nun istisna hükümleri kapsamında yapacağı ihalelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla belirlenen usul ve esaslar, güvenlikle ilişkili olduğuna veya  gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya bakan tarafından karar  verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik  tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin  korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal, hizmet ile yapım işleri alımlarını  kapsayacak.

Karar kapsamdaki alımlarda ulusal menfaatin ve standardizasyonun  korunması, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, modernizasyonun  sağlanması ve süratle hareket ilkeleri dikkate alınacak. Alımlarda her türlü  gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin  sağlanması temel amaç olacak.

ALIM USULLERİ

Söz konusu alımlarda pazarlık usulü kullanılabilecek.

Pazarlık usulünde ilan yapılmadan idarece davet edilen isteklilerden  teklif alınacak. Davet edilecek istekli sayısı, zorunlu haller dışında 3'ten az  olamayacak. Davet edilen firmaların dışında herhangi bir firma ihaleye  katılamayacak.

Genel Müdürlük, ihtiyaçlarını bazı hallerde ise ilan yapılmadan, fiyat  üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin de edebilecek. Bunun için ihtiyacın  sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi  gibi şartlar gerekecek.

İhale veya alım öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma  değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı  teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacak. En avantajlı teklif, sadece fiyat  esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet  etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da  dikkate alınarak belirlenecek.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen  ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif  belirlenip ihale sonuçlandırılacak.

Genel Müdürlük, bu kapsamdaki ihale sonuçlarını sözleşmenin taraflarca  imzalanmasının ardından kanunda belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna  bildirecek ancak bu ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteni'nde  yayımlanmayacak.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  2,01% |  1.930,73
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6387 8,6820 % 0,16  
Frank 7,1370 7,1800 % 0,12  
Riyal 1,8396 1,8488 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.685 -34,10  
Altın Gr. 375 376 -8,20  
Cumhuriyet 2.412 2.470 -53,20  
Tam 2.483 2.546 -50,90  
Yarım 1.206 1.237 -26,60  
Çeyrek 605 619 -13,30  
Gümüş.Ons 15,16 15,24 -0,33  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,08  
B. Petrol 28,41 28,41 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru