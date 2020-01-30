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Depremden etkilenen KOBİ`lere KOSGEB`den faizsiz kredi desteği

30.01.2020 12:13

Son güncelleme : 30.01.2020 12:13
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı`na Elazığ ve Malatya`da depremden etkilenen KOBİ`lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.



AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, depremden zarar gören özellikle Malatya ve  Elazığ'da KOBİ'lere 100 bin lira üst limitli faizsiz kredi kullandırımı yaptıracaklarını ifade etti.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından depremden zarar görenlerin tespitinden sonra bu listeleri kendileriyle paylaşacaklarını aktaran Uzkurt, şöyle devam etti:

"Biz de bu listeyi bankalarla paylaşacağız. İlgili firmalarımız, KOBİ'lerimiz 100 bin lirayı kullandıktan sonra 1 yıllık geri ödemesiz dönemi  olacak. Bu geri ödemesiz dönemin akabinde üçer aylık taksitler halinde 2 yıl içerisinde bu ana parayı ödeyecekler ve faizinin tamamını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Toplamda 36 ay vadeli faizsiz bir kredi olarak bunu tanımlayabiliriz. Teminat güçlüğü çeken KOBİ'lerimiz için de biz Garanti Fonu'yla  bir protokol yapmayı planlıyoruz. Teminatları da oradan tedarik etmenin yolunu açmış olacağız."

"HERHANGİ BİR BÜTÇE SINIRIMIZ, KISITIMIZ YOK"

Uzkurt, valiliklerce hasar tespiti yapıldıktan sonra "Acil Destek Kredisi Programı"ndan yararlanacak KOBİ sayısının netleşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bütçe sınırımız, kısıtımız olmayacak. Ne kadar firmamız depremden zarar görmüşse bütün bu firmalarımıza bu kredi kullanımını  yaptırabilecek durumdayız. Yine KOSGEB olarak KOSGEB'den daha önce proje desteği  alana ve geri ödemesi vadesi gelen KOBİ'lerimizin borçlarını da 2021 yılına kadar  ertelemiş bulunmaktayız. Benzer şekilde KOSGEB'in kredi faiz programlarından  yararlanarak bir bankadan kredi kullanmış olan ve geri ödemesi, vadesi gelmiş  olan firmalarımızdan bu bankalara  olan borçlarını da yine 2021 yılına kadar erteliyoruz."

"KREDİYİ DOĞRUDAN BANKA ŞUBELERİNDEN ALACAKLAR"

Uzkurt, kredi kullanımında KOBİ'lere kolaylık sağlayacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Kredi kullandırımında vatandaşlarımızın herhangi bir belge ve dosya hazırlamasına ihtiyaç olmadan hiçbir KOSGEB Müdürlüğümüze gelmesini gerektirecek bir duruma mahal vermeden doğrudan ilgili banka şubelerine gidecekler ve bu kredilerini kullanacaklar. Hangi bankaların bu kredi programlarına iştirak  edeceklerini yakın zamanda ilan edeceğiz. Kurum olarak hazırlıklarımızı  tamamladık, bankalara yazımızı yazdık. KOBİ'ler doğrudan banka şubelerine giderek  bu kredilerini kullanabilecek. Mümkün olduğu kadar arada bir aracı, herhangi bir suistimale mahal vermeden herhangi bir belge, bürokrasiye müsaade etmeden  kolaylıkla kısa zaman içerisinde depremden zarar gören KOBİ'lerimizin bu krediden istifade etmelerini arzu ediyoruz."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre Elazığ'da 30 binin üzerinde, Malatya'da ise 20 binin üzerinde firma bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bu firmalardan hangileri zarar görmüşse hepsi KOBİ olması kaydıyla bu program kapsamında olacak. Dolayısıyla buradaki tek kriter depremden zarar gördüğünün resmi makamlarca, valilikçe tespit edilmiş olması bizim için yeterli." şeklinde  konuştu.




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