Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Destek paketlerinin olumlu etkisi görülmeye başlandı

03.06.2020 11:41

Son güncelleme : 03.06.2020 11:42
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileri görülmeye başlandı.



AA

Salgın, küresel ekonomiyi olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilerken bu durum hükümeti önlem almaya yöneltti. Başta kamu bankaları olmak üzere finans kuruluşlarına "kredi borç  ödeme tarihlerinin ötelenmesi ve müşterilerine krediye erişimde kolaylık  sağlanması" konusunda çağrıda bulunuldu. Söz konusu destek mekanizmaları  ekonomide bir miktar toparlanmaya yol açarken, bu toparlanma özellikle  nisan-mayıs döneminin ekonomik göstergelerine yansıdı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, salgının dünyada etkili  olduğu bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi diğer ülkelerden pozitif  ayrıştı.

Ekonomi yüzde 4,5 büyüme performansı sergilerken bu anlamda Avrupa  Birliği (AB), G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı  gösteren" ülke oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümeye ilişkin  değerlendirmesinde, "ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel  seviyesine döneceğini ve ülkenin 2020'yi pozitif büyüme performansıyla  tamamlamasını tahmin ettiğini" belirtti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ DİPTEN DÖNDÜ

Kovid-19 salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle nisan ayında  tarihinin en düşük seviyesi olan 51,3'e kadar gerileyen Ekonomik Güven Endeksi,  mayıs ayında toparlanarak 61,7'e kadar yükseldi.

Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum  değerlendirmeleriyle gelecek dönem beklentilerini, harcama ve tasarruf  eğilimlerini ölçümleyen tüketici güven endeksinde de mayısta toparlanma gözlendi.  Endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 artışla 54,9'dan 59,5'e çıktı.

BAKAN PEKCAN'DAN "İHRACATTA EN KÖTÜ GERİDE KALDI" MESAJI

Desteklerin olumlu etkisi ihracat rakamlarına da yansıdı. Dış satım  mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı. Bu dönemde AB'ye ihracattaki  artış yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilişkin değerlendirmesinde,  mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve  toparlanma dönemine girildiğini belirterek, ihracatın hazirandan itibaren  toparlanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

FAİZLERDE İNDİRİM DEVAM EDİYOR

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan faiz indirim süreci devam  ettiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) nisanda 9,75'ten  8,75'e, mayısta da 8,75'ten 8,25'e indirdi.

Ekonomistler, TCMB'nin ölçülü indirim dönemine geçtiğini ve mevcut  duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu ifade ettiler.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:26108.794
Değişim :  0,64% |  696,35
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.475.262 % 10,00  
DOBUR 14,02 3.161.957 % 9,96  
YONGA 30,08 264.163 % 9,94  
EGCYO 1,14 371.881 % 9,62  
EMNIS 4,46 161.247 % 9,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4448 8,4871 % 0,75  
Frank 6,9649 7,0069 % 0,49  
Riyal 1,7880 1,7970 % 0,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 -9,58  
Altın Gr. 372 372 0,04  
Cumhuriyet 2.412 2.444 -11,90  
Tam 2.483 2.508 -12,00  
Yarım 1.212 1.228 -6,00  
Çeyrek 606 614 -3,00  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 -0,25  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,04  
B. Petrol 40,23 40,23 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru