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Deutsche Bank`ın yüzde 3,1 hissesini satın aldı

06.02.2020 14:32

Son güncelleme : 06.02.2020 14:32
Merkezi Frankfurt`ta bulunan Almanya`nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD merkezli Capital Group’un bankanın yüzde 3,1 hissesini satın aldığını bildirdi.



AA

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Capital Group, Deutsche Bank’ın yüzde 3,1 hissesini satın alarak en büyük hissedarlardan birisi oldu.

Açıklamada, özellikle geçmiş performansı ve sermaye güvenilirliği olan hissedarların bankada pay sahibi olmasından mutlu olunduğu ifade edildi.

Bankanın internet sitesine göre, Katar Kraliyet Ailesi bankanın yüzde  6,1 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olurken, BlackRock Inc yüzde 4,49  ile ikinci ve Hudson Executive Capital ise yüzde 3,14 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Haberden sonra Deutsche Bank hisseleri TSİ 13.30’da yüzde 6’dan fazla  yükselerek 8,74 eurodan işlem gördü.




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