Merkezi Frankfurt`ta bulunan Almanya`nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD merkezli Capital Group’un bankanın yüzde 3,1 hissesini satın aldığını bildirdi.
Deutsche Bank`ın yüzde 3,1 hissesini satın aldı
06.02.2020 14:32
Son güncelleme : 06.02.2020 14:32
AA
Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Capital Group, Deutsche Bank’ın yüzde 3,1 hissesini satın alarak en büyük hissedarlardan birisi oldu.
Açıklamada, özellikle geçmiş performansı ve sermaye güvenilirliği olan hissedarların bankada pay sahibi olmasından mutlu
olunduğu ifade edildi.
Bankanın internet sitesine göre, Katar Kraliyet Ailesi bankanın yüzde 6,1 hissesine sahip olarak en büyük hissedar olurken, BlackRock Inc yüzde 4,49 ile ikinci ve Hudson Executive Capital ise yüzde 3,14 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Haberden sonra Deutsche Bank hisseleri TSİ 13.30’da yüzde 6’dan fazla yükselerek 8,74 eurodan işlem gördü.
14:17123.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.096,65
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:175,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:176,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:17301,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,20
|Açılış
|: 301,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,22
|12.664.677
|% 13,18
|
|ARSAN
|5,10
|9.454.733
|% 12,09
|
|CEOEM
|8,45
|39.352.861
|% 11,48
|
|LINK
|27,40
|11.263.924
|% 11,38
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.509.620
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,22
|3.012
|% -7,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,81
|1.174.854.064
|% 1,37
|
|ODAS
|2,28
|565.509.060
|% 2,70
|
|SASA
|9,70
|476.192.031
|% 2,54
|
|SISE
|5,64
|454.009.904
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,13
|362.338.073
|% 4,33
|
|ODAS
|2,28
|565.509.060
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|231.167.914
|% 4,14
|
|IEYHO
|0,71
|85.013.133
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,13
|362.338.073
|% 4,33
|
|CEMAS
|1,24
|141.637.806
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7399
|7,7787
|% -0,08
|
|Frank
|6,1246
|6,1615
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,83
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,94
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.986
|2.036
|10,92
|
|Yarım
|960
|985
|5,28
|
|Çeyrek
|482
|492
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:31CEOEM
Yüzde 10.69 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 320 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1058, 49 artarak (% 0.91 ) 116, 926
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, IZTAR, EKGYO
-
14:30
KRTEK, RYGYO, AVISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:30
IEYHO, KERVN, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında